"Sous réserve qu'on ne soit pas dans une situation sanitaire catastrophique", ces deux concerts test vont avoir lieu au printemps avec respectivement un et cinq milliers de personnes, a annoncé lundi Roselyne Bachelot.

La salle de l'Accor Arena à Paris. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Une lueur d'espoir pour les lieux culturels, fermés à cause de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 ? La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé lundi 15 février des "expérimentations" en mars et avril, à Marseille et Paris, pour des concerts "debout" afin de trouver un modèle permettant la réouverture des lieux de spectacle malgré l'épidémie. "Je suis très optimiste pour les festivals assis (...). Pour les spectacles debout, c'est plus compliqué, c'est pour cela que je mène des expérimentations et ces expérimentations sont destinées à bien tester ce qui se passe", a déclaré la ministre sur LCI .

"Sous réserve qu'on ne soit pas dans une situation sanitaire catastrophique" et si les protocoles sont validés, deux concerts test auront ainsi lieu à Paris et Marseille. Dans la cité phocéenne, l'événement sera organisé dans la salle du Dôme, au cours de la "deuxième quinzaine de mars" , avec un millier de personnes "assis avec la possibilité de se lever".

Lors de cette expérimentation, menée avec l'Inserm, établissement public dédié à la santé et à la recherche, toutes les personnes seront testées avant le concert, et les cas positifs "ne seront pas filtrés parce qu'il faut se mettre en situation où il y aura un brassage". Des tests seront également réalisés après l'événement, pour constater les répercutions au niveau des contaminations. Masques et gel hydroalcoolique seront distribués.

A Paris, ce sont 5.000 personnes qui participeront à un "concert en jauge debout" dans la grande salle Accor Arena en avril . Menée avec le concourt de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), l'expérimentation prévoit la présence d'"un groupe test" à côté des 5.000 participants, a précisé Roselyne Bachelot.

Un colloque scientifique européen est prévu à Marseille le 8 avril. Les différentes expérimentations seront alors "confrontées" et étudiées "pour bâtir "un modèle résiliant" pour le monde du spectacle, a indiqué la ministre qui n'a par ailleurs donné aucune date pour une éventuelle réouverture des musées . "Les musées vont ouvrir le plus vite possible. On avance", a-t-elle simplement indiqué.