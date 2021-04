Course au titre : rendez-vous au premier virage !

À cinq journées de la fin du championnat, le sprint pour le titre commence ce week-end avec un Lyon-Lille aussi alléchant que dangereux. Que le feu d'artifice débute.

OL-Lille, malheur au vaincu

C'est une saveur à laquelle les suiveurs assidus de la Ligue 1 n'avaient plus goûté depuis de trop nombreuses années. Habitués aux sacres précoces du PSG dès le printemps, à l'exception d'un exercice 2017 parfaitement maîtrisé par l'AS Monaco de Leonardo Jardim et Radamel Falcao, les supporters vibrent à nouveau devant une course au titre passionnante qui peut basculer chaque week-end. On ne va pas se mentir, cela fait du bien de voir un championnat de France aussi disputé, preuve que le Paris Saint-Germain n'écrase pas tout sur son passage, comme en 2016, lorsque les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovi? avaient raflé l'Hexagoal dès la 30journée en broyant la pauvre équipe de Troyes au stade de l'Aube (0-9). Le sacre le plus précoce de l'histoire de la Ligue 1.Quatre ans plus tard, impossible de savoir qui de Lille (70 pts), actuel leader, de Paris (69), de Monaco (68) ou de Lyon (67) terminera champion. Le leader lillois, mené par sa colonne vertébrale Maignan-Fonte-André-Burak Y?lmaz, peut-il résister à la pression des trois autres locomotives ? Le PSG, encore engagé en Ligue des champions et en Coupe de France, peut-il gérer ce calendrier infernal ? L'AS Monaco profitera-t-elle de son superbe élan en 2021 pour mettre tout le monde sur le carreau ? L'OL arrivera-t-il à enchaîner des matchs complets pour signer un nouveau sprint démentiel ? Tant de questions qui restent pour l'instant en suspens, mais dès ce week-end, les premiers éléments de réponse pourraient faire leur apparition.Pour cette 34journée, les yeux seront rivés vers le Groupama Stadium, où l'Olympique lyonnais va croiser le fer avec le LOSC de Christophe Galtier. Seule équipe du top 4 à avoir perdu des points le week-end dernier en concédant le nul face à Montpellier (1-1), le leader a vu revenir ses poursuivants à vitesse grand V. À tel point qu'un autre faux pas serait probablement fatal, surtout au vu de la cadence infernale derrière. Meilleure équipe à l'extérieur du top 4 (37 points), Lille reste le roi des confrontations directes, avec neuf points glanés en cinq rencontres. Mais les Lillois auront fort à faire face à une bête blessée. Lésés par l'arbitrage lors du quart de finale de Coupe de France