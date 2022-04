Coupes d'Europe: Lyon et Barcelone bousculés en C3, l'OM victorieux en C4

Le milieu lyonnais Lucas Paqueta lors du quart de finale aller de Ligue Europa contre West Ham à LOndres le 7 avril 2022 ( AFP / Glyn KIRK )

Lyon a été mené par West Ham, jeudi à Londres, en quart de finale aller de la Ligue Europa, et le FC Barcelone mené à Francfort, mais les deux équipes ont égalisé à 1-1 et maintenu intactes leurs chances de qualification pour les demi-finales.

En Ligue Europa Conférence, l'OM a mené 2-0 à la pause grâce à des buts de Gerson (13e) et Payet (45e), mais n'a battu le PAOK Salonique que 2-1 car le club grec a réduit l'écart dès le retour des vestiaires, par El Kaddouri (48e).

L'OL aux deux visages, en Ligue 1 et en Ligue Europa, était venu à Londres pour gagner, avait annoncé son entraîneur Peter Bosz, mais tout ne s'est pas passé comme prévu car Bowen a ouvert le score (52e).

Heureusement pour l'équipe de Jean-Michel Aulas, Tanguy Ndombélé a égalisé un quart d'heure plus tard (66e) suite à un raid du Brésilien Tetê, fraîchement arrivé d'Ukraine où il portait, jusqu'à l'invasion russe, les couleurs du Shakhtar Donetsk.

Dimitri Payet le 7 avril 2022 lors du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence contre le PAOK Salonique au stade Vélodrome de Marseille remporté 2-1 par l'OM ( AFP / Nicolas TUCAT )

Scénario similaire pour le Barça à Francfort, puisque l'Eintracht a mené 1-0, comme West Ham contre Lyon, grâce à un but de Knauff (48e). Les hommes de Xavi, qui restaient sur six victoires consécutives en Liga, ont bien réagi et Ferran Torres, à la suite d'un joli travail de Dembélé et d'une passe parfaite de De Jong, a égalisé (66e).

Globalement trop passifs face à des Allemands survoltés, les hommes de Xavi ont encore leur destin en main, mais ils n'ont pas été à la hauteur de leur rôle de grand favoris de la compétition.

En début de soirée, le RB Leipzig, à domicile, n'avait pu faire que match nul avec l'Atalanta Bergame (1-1), ce qui ménage le suspense pour le match retour, alors que le Sporting Braga, en battant 1-0 les Glasgow Rangers, ne s'est pas assuré un match retour tranquille en Ecosse.

- Ambiance tendue au Vélodrome -

Le milieu marseillais Dimitri Payet tire un corner protégé par les filets anti jets d'objets lors du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence contre Salonique le 7 avril 2022 à Marseille ( AFP / Nicolas TUCAT )

A l'étage en dessous, en C4, l'OM était bien parti pour prendre une option sur les demi-finales, Gerson et Payet ayant concrétisé avant la pause la domination marseillaise, dans une ambiance tendue par des incidents avant le match.

Mais comme souvent cette saison en Europe, l'équipe de Jorge Sampaoli n'a pas su conserver l'avantage de ce break et devra donc se méfier à Salonique dans une semaine, dans un contexte probablement bouillant.

Le seul festival de buts de cette soirée européenne de Série B a eu lieu dans le cadre de cette même C4, aux Pays-Bas, entre le Feyenoord Rotterdam et le Slavia Prague (3-3).

Là encore, le suspense est intact pour le retour, comme pour Leicester, qui avait éliminé Rennes au tour précédent et a fait match nul (0-0) contre le PSV Eindhoven.

L'exploit de la soirée est venu des Norvégiens de Bodo Glimt: ils ont réussi à battre 2-1 l'AS Roma de José Mourinho, bien plus cotée qu'eux sur l'échiquier européen, grâce à un but de Vetlesen à la 89e minute.