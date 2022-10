Coupes d'Europe : Les clubs français attendus à l'heure d'hiver

Après une belle semaine sur la scène européenne, les six clubs français engagés au-delà de nos frontières ont l'occasion de confirmer cette tendance, et peuvent même encore rêver d'un carton plein. Au carrefour de leurs ambitions.

Marseille, Monaco et Nice à quitte ou double

Il y a quelques années, un match nul sur un score de trois buts partout glané à Istanbul dans l'antre de Fenerbahçe aurait fait office d'excellent résultat pour le Stade rennais. Pourtant, c'est à peine si Benjamin Bourigeaud, Bruno Genesio et les autres ne sont pas repartis de Turquie avec le goût de la défaite, ce jeudi, et on les comprend. Car en 2022, la formation rouge et noir possède un collectif capable de dominer le Dynamo Kiev à l'aller comme au retour et, donc, de mener 3-0 à la demi-heure de jeu face au Fener, dix-neuf fois champion de Turquie. Et si le club breton n'est pas allé au bout de sa démonstration sur les rives du Bosphore, la France a globalement rayonné la semaine dernière sur les trois coupes d'Europe, avec trois succès enregistrés (Paris, Nantes, Nice), deux nuls (Rennes, Monaco) et seulement un revers à déplorer (Marseille). Dans ce système à trois tableaux, où il est de plus en plus difficile de finir aux oubliettes avant la trêve des confiseurs, aucun représentant tricolore n'a encore baissé les armes à une journée du terme de la phase de groupes et, si ce n'est déjà fait, tous peuvent potentiellement prolonger leur aventure continentale au-delà de l'année civile. Comme la saison passée.Le PSG ( déjà assuré d'être parmi les seize meilleurs clubs européens cette saison), en déplacement à Turin mercredi, doit désormais faire aussi bien que Benfica (qui va à Haïfa) pour accrocher la première place de son groupe H. L'OM est lui repassé dernier de sa poule et va devoir cravacher à domicile contre Tottenham pour poursuivre l'aventure, en Europa ou en Champions. En C3 justement, Rennes reste sur un résultat frustrant, mais avait déjà fait le travail afin de prendre rendez-vous après la Coupe du monde pour la suite des festivités : la réception de Larnaca - en gardant un œil sur Kiev-Fenebahçe - peut maintenant permettre au SRFC de filer directement en huitièmes.