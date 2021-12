Coupe du monde tous les deux ans : maintenant, tout est clair...

Le projet délirant de la FIFA semble poursuivre sa course folle. La Coupe du monde de football tous les deux ans devient l'enjeu majeur de la présidence Infantino. Pour convaincre ses ouailles, et passer outre l'opposition de l'UEFA, un État dans l'État, le président a sorti l'artillerie lourde lors d'une réunion au Qatar: l'argent. Des douches de dollars pour tout le monde. Au moins, tout est clair...

Corruption officielle

La FIFA a un statut trop souvent oublié, celui d'une organisation, d'une association, à but non lucratif basée en Suisse, à l'abri d'un climat fiscal tempéré et bienveillant. Or cette illusion juridique, cegavé de valeurs universelles et d'amour du jeu, s'apparente de plus en plus au portrait d'un Dorian Gray. Au fil des décennies, l'avarice et l'appât du gain ont vérolé et abîmé la belle image de la grande maison du football mondial. L'épisode que nous vivons aujourd'hui avec le projet d'une Coupe du monde tous les deux ans a au moins le mérite de l'éclairer sans fard ni faux-semblants. À l'instar de la Superligue, qu'Infantino ne regardait pas d'un si mauvais œil, il n'est finalement plus question que de monnaie sonnante et trébuchante. Le football, sa culture, son patrimoine, l'amour des peuples et des fans se réduisent juste à de la valeur ajoutée pour vendre le produit. Si les matchs de Coupe du monde de ballon de baudruche marchaient aussi bien, beaucoup de costards cravates de Zurich changeraient de crémerie sans remords ni regrets.Lundi dernier donc, la FIFA a susurré à l'oreille des 211 fédérations affiliées (et qui décideront finalement comme lors de l'attribution de l'événement) un agréable conte de fées selon lequel elles recevront chacune 19millions de dollars (16,8millions d'euros) supplémentaires sur quatre ans si elles consentaient à ce nouveau rythme biannuel. La plus efficace des corruptions s'effectue toujours aux yeux de tous. Ce chiffre magique provient d'une étude du cabinet Nielsen, dont la fiabilité et les certitudes n'ont guère été questionnées. Ce rapport table sur 4,4milliards de dollars (3,9milliards d'euros) sur quatre ans (billetterie, droits TV et partenariat commercial). Sur cette somme, la FIFA prélèverait 3,5milliards de dollars (3,1milliards d'euros) pour un fond de "solidarité". Le tout également dopé par le passage, déjà surréaliste, de 24 à 48 équipes à partir de 2026. À l'instar de la Superligue et ses faramineuses Lire la suite de l'article sur SoFoot.com