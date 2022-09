Coupe du monde en novembre : des joueurs au top de leur forme, vraiment ?

C'est la dernière ligne droite. Après une dernière trêve placée notamment sous le sceau de la Ligue des nations pour les équipes européennes, les sélections nationales ne se retrouveront qu'au moment de s'envoler pour le Qatar. D'ici là, au milieu d'un calendrier surchargé en club et alors que les blessures se font déjà nombreuses, les joueurs vont devoir trouver comment arriver au meilleur de leur forme pour le tournoi. Quitte à y laisser des plumes pour le reste de la saison.

" Lorsque les compétitions internationales se déroulent l'été, les joueurs sont sur des rythmes de jeu élevés. Mais surtout, on dispose de plus de temps de préparation. Là, avec une semaine, on a certes des joueurs plus frais, mais qui n'arrivent pas au même rythme que lors d'une fin de saison. " Franck Brocherie, chercheur à l'INSEP

"En cinq jours, on ne prépare rien"

Dimanche dernier, 17minute de jeu à l'Ernst-Happel Station de Vienne. Dans une rencontre de Ligue des nations qui opposait l'Autriche à la Croatie (1-3), Marcelo Brozović s'écroule sur la pelouse, contraint de laisser sa place. Le lendemain, le verdict tombe et le milieu de l'Inter Milan souffre d'une lésion aux ischio-jambiers et devraitcomme l'explique le médecin du staff croate. Une longue absence que les dirigeantsont du mal à accepter. Comme l'explique le, l'Inter reproche à la Croatie d'avoir accordé trop de temps de jeu à Marcelo Brozović (notamment 90 minutes contre le Danemark) alors que ce dernier n'était pas au top de sa forme.Une trêve internationale qui crispe encore un peu plus les relations entre clubs et sélections, chacun défendant ses intérêts sportifs. En l'espace d'une semaine et demie, la liste de blessés s'est allongée pour de nombreux clubs : Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Ronald Araùjo, Frenkie de Jong et Memphis Depay pour ne citer que l'exemple du Barça. Les clubs vont désormais enchaîner les rencontres à un rythme infernal, à l'image du Napoli, qui compte dans ses rangs sept potentiels participants à la Coupe du monde et devra disputer pas moins de douze matchs jusqu'au 12 novembre prochain. Avec des rencontres qui s'enchaînent, une exigence de performance physique et mentale élevée, comment les joueurs peuvent-ils arriver au Qatar dans les conditions optimales ?Alors qu'habituellement les sélections disposent de trois semaines pour se préparer de la meilleure des manières aux grandes compétitions,