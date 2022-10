Coupe du monde au Qatar : la bataille mortelle des chiffres

Le fameux chiffre de 6750 travailleurs morts avancé par le Guardian en 2021 a eu le mérite d'éveiller les consciences sur les mauvaises conditions de vie et l'absence de droit des ouvriers et agents de sécurité au Qatar. Il est devenu un étendard pour les partisans du boycott de la Coupe du monde et la base de toute indignation qu'un tel évènement puisse se tenir dans l'Émirat. ll est pourtant incomplet, certainement minoré et son exactitude pose question.

Aucun certificat de décès ou de preuve médicale

6750. C'est, selon le, le nombre de travailleurs étrangers morts au Qatar entre 2011 et 2020. Pour arriver à ce total, le média britannique a additionné la somme des décès de ressortissants sri lankais, pakistanais, népalais indiens et bangladais vivant au Qatar, fournie par leurs ambassades. Ces chiffres ne prennent pas en compte la cause du décès, n'incluant donc pas que les accidents du travail. Il ne prend pas en compte non plus le nombre de travailleurs africains ou venus des Philippines, pourtant nombreux au Qatar. D'autres statistiques liées aux décès des travailleurs au Qatar existent mais elles se heurtent, comme à celle du, à un manque de transparence des autorités et à l'absence de données, les rendant approximatives voire inexactes.Pour construire ses stades, le Qatar a fait appel à environ 13 000 travailleurs népalais, une estimation donnée à la louche par l'ancien ambassadeur Narad Nath Bharadwaj (2019-2021). Doha se refuse effectivement à publier les statistiques de sa migration en fonction des nationalités. Sur ces milliers de travailleurs népalais partis au Qatar dès 2011, combien ne sont-ils jamais revenus ? Narad révèle que. Soit, une moyenne d'environ trois par semaine. Pour autant, difficile de relier ces accidents du travail uniquement aux chantiers de la Coupe du monde.Selon l'Organisation Internationale du Travail, au plus fort des travaux, les stades ne mobilisaient que 32 000 travailleurs, ne représentant que. Un chiffre qui ne prend cependant pas en compte les chantiers d'agrandissement de l'aéroport de Doha, de l'impressionnante rénovation urbaine de la capitale (trottoirs, routes), de la création de la première ligne de métro, Lusail, une nouvelle ville, de nouveaux hôtels, etc. qui sont venus se greffer à la construction des stades, répondant au nouveau défi logistique du pays. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com