Coupe du monde 2002 : Des Bleus dans le rouge !

Le gros des Bleus de 2002 comprend la première génération de footballeurs français parvenue à tous les honneurs. Mais leurs saisons à rallonge se sont augmentées de compétitions disputées jusqu'au bout (Mondial 1998, Euro 2000, Coupe des confédérations 2001). Et à force de tirer sur la corde d'organismes beaucoup trop sollicités, la vitalité de l'équipe de France s'est étiolée jusqu'à en subir des blessures fatales... Voici l'histoire du fiasco des Bleus au Mondial 2002 disputé au Japon et en Corée du Sud.

Les prémonitions d'Arsène

Robert Pirès se tord de douleur... Il gît au sol, foudroyé, en pleurs, les mains sur son visage catastrophé. Il demande son changement, puis retombe lourdement en se tenant le genou droit. Arsène Wenger, livide, comprend la gravité de la blessure : rupture des ligaments croisés... La saison de "Bob" s'achève ce samedi après-midi ensoleillé du 23 mars 2002 à Highbury, en quarts de FA Cup contre Newcastle. Étendu derrière la ligne des six mètres, il souffre hors des limites du terrain, hors du monde. Hors des Bleus, surtout !Stratège inspiré de l'équipe de France à la Coupe des confédérations 2001 remportée en Corée du Sud, Robert avait avantageusement pallié l'absence de Zidane en meneur de jeu. Au top de sa forme en 2002, il sera même élude Premier League en fin de saison. En plus de sa polyvalence, de son gros volume de jeu et de ses buts, il est le complément tout en fluidité créative de Zinédine dans l'animation offensive. Souriant et sympa, Bob assure aussi au sein des Bleus la bonne connexion entre les clans, les générations... La tuile ! Venu faire constater sa blessure à Clairefontaine par le docteur Ferret, le verdict tombe : six mois d'arrêt. C'est mort pour la Coupe du monde qui commence le 31 mai. Présent à l'infirmerie, le sélectionneur Roger Lemerre semble terrifié au milieu des potes Vieira, Henry et Zidane venus remonter le moral de Bob à coups de vannes. Le doc des Bleus n'est pas surpris. Face à Newcastle, le milieu desavait disputé son 48match de la saison entre Arsenal et l'équipe de France. Enchaînant les rencontres à un rythme effréné depuis presque quatre ans, Robert joue à une grosse intensité évaluée à 13-14 km parcourus par match ! Avant la Coupe du monde en Asie, parmi leslancés vers un fabuleux doublé Cup-championnat, Patrick Vieira culminera, lui, à 61 matchs cette saison, Sylvain Wiltord à