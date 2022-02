Coupe de France: Nice surclasse l'OM avec un festival du trio Gouiri-Delort-Kluivert

Les attaquants de Nice Amine Gouri (g) et Justin Kluivert lors du match contre Marseille en quart de finale de Coupe de France, le 9 février 2022 à Nice ( AFP / Valery HACHE )

Nice, emmené par un trio royal Gouiri-Delort-Kluivert, a battu largement Marseille (4-1), mercredi soir à l'Allianz Riviera et s'est qualifié pour les demi-finales de Coupe de France.

L'OGCN affrontera début mars pour une place en finale le Petit Poucet de National 2, Versailles, vainqueur un peu plus tôt de Bergerac aux tirs aux buts (1-1, 5 à 4 aux t.a.b.). Monaco, qualifié la veille face à Amiens (2-0), jouera contre Nantes ou Bastia, qui se rencontrent dans le dernier quart jeudi soir.

Après les graves débordements du 22 août dernier, avec l'interruption de la rencontre après un envahissement du terrain et des coups donnés par certains supporteurs niçois, le retour de Marseille à Nice s'annonçait électrique.

Le meneur de jeu de Marseille Dimitri Payet (c) contre Nice en quart de finale de Coupe de France, le 9 février 2022 à Nice ( AFP / Valery HACHE )

Il l'a été. Mais uniquement dans le jeu. La ferveur populaire a été puissante, toujours, virile, parfois, mais correcte, dans son ensemble. Au final, ce match sonne un peu comme le début d'une réconciliation entre le jeu et les supporteurs.

Devant le sélectionneur Didier Deschamps et son adjoint Guy Stephan, Nice a réalisé un grand match. Christophe Galtier a battu tactiquement Jorge Sampaoli. Et surtout, le trio offensif des Aiglons Gouiri-Delort-Kluivert a été impressionnant.

- Sampaoli change tout -

Marseille a rapidement marqué. Lancé par Gerson, Arkadiuz Milik, à la toute limite du hors-jeu, est repris par Jean-Clair Todibo. Mais le contre du défenseur niçois a atterri dans les pieds de Cengiz Under. Malheureusement pour Nice, la frappe de l'international turc, repoussée par Marcin Bulka, a rebondi sur Melvin Bard (0-1, 3e). Après l'activation de l'assistance-vidéo, M. Buquet a validé le but.

L'entraîneur de Marseille Jorge Sampaoli en quart de finale de Coupe de France à Nice, le 9 février 2022 ( AFP / Valery HACHE )

Malgré ce coup du sort, le latéral gauche niçois est resté dans son match. Combatif, il a été le véritable ailier gauche d'Aiglons qui ont débuté avec trois milieux défensifs. Et un point d'appui solide pour Amine Gouiri, poison de l'arrière-garde olympienne.

Avec William Saliba latéral droit, et l'Argentin Leonardo Balerdi à ses côtés dans l'axe, l'OM s'est souvent fait transpercer sur ce côté. Et après avoir passé Saliba en vitesse sur une passe d'Andy Delort, Gouiri a effectué un malicieux petit pont sur Belardi, avant d'égaliser et de faire rugir un stade qui n'attendait que ça (1-1, 11e). Une fois encore, l'assistance-vidéo a permis la validation du but.

Ni les hommes de Galtier, ni le public niçois n'a eu le temps de gamberger. Remis dans le droit chemin, Nice a alors continué à attaquer.

Si Khéphren Thuram (13e) et Justin Kluivert (21e) n'ont pas cadré leur tentative du pied, l'international néerlandais a été bien plus adroit avec sa tête piquée. Il a terminé une action collective parfaite avec Gouri et Delort (2-1, 29e).

Jorge Sampaoli a attendu la mi-temps pour tenter de changer le visage de son équipe au bord du gouffre. Belardi a logiquement laissé sa place à Cédric Bakambu (46e).

- Missile de Kluivert -

Son but, deux minutes plus tard, aurait pu tout changer (48e). Mais il a été logiquement refusé pour hors-jeu. Marseille, disposé en 3-3-4, a comme en début de saison, souffert de son déséquilibre.

L'attaquant de Nice Andy Delort contre Marseille en quart de finale de la Coupe de France, le 9 février 2022 à Nice ( AFP / Valery HACHE )

Mais contrairement à son entame de saison, la balance a été négative à cause d'un Kluivert intenable et une capacité à contrer diabolique des Niçois. Une minute après le but refusé à Bakambu, Kluivert a d'une frappe laser croisée de loin battu Pau Lopez fautif malgré tout (3-1, 49e).

Les dernières illusions marseillaises étaient, dès lors, ruinées. Aucune chance que Nice, méconnaissable dimanche dernier contre Clermont (0-1), ne lâche la qualification.

Et sur un nouveau contre mené par Flavius Daniliuc, Kluivert a servi une pépite à Delort. L'international algérien a profité de l'incapacité de Saliba à dégager pour compléter ses belles statistiques (4-1, 62e avec un but et deux passes décisives).

Bien aidé par son trio offensif, Galtier a donc gagné la bataille tactique contre Sampaoli. Et après avoir sorti le Paris-SG puis Marseille, Nice, dont six joueurs majeurs étaient absents, rêve encore d'une première finale depuis sa victoire de 1997.