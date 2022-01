Coupe de France : Nice montre la porte à Paris aux tirs au but

Au terme d'une rencontre peu passionnante, le Paris Saint-Germain est tombé contre Nice lors d'une séance de tirs au but (0-0, 5 TAB 6) lors de laquelle Marcin Bulka, prêté par le PSG, a brillé en sortant les tentatives de Paredes et Simons. Le tenant du titre est dehors et le Gym se déplacera à Marseille en quarts de finale.

PSG 0-0 (5 TAB 6) Nice

Tout sauf un festin

Pour voir les filets trembler au Parc des Princes ce mardi soir, il aura fallu attendre une séance de tirs au but autrement plus excitante que 90 minutes sans saveur. Comme en décembre en Ligue 1, ce PSG-Nice a accouché d'un nouveau 0-0, cette fois au bout d'une rencontre souvent soporifique entre un Paris sans idées et des Aiglons solides et regroupés. Avec un joli pied de nez en guise de conclusion : la belle performance de Bulka, prêté par le PSG cet été et auteur de deux arrêts décisifs pour qualifier Nice pendant la séance et sortir le club parisien de sa compétition préférée. Le Gym, lui, retrouvera l'OM sur sa route pour le Stade de France.Soyons honnêtes, les 5000 spectateurs présents dans les tribunes du Parc des Princes n'ont pas passé une soirée mémorable, ou alors il faudra se tourner vers les invités VIP pour parler de festin. Celui-ci n'a en tout cas pas eu lieu sur le terrain, où le PSG et Nice n'ont régalé personne. La première période a été un long désert dans lequel Messi, numéro 10 floqué dans le dos, s'est montré le plus remuant pour dynamiser une équipe parisienne jouant trop arrêtée. La preuve avec le premier tir signé Verratti à la 22minute seulement. Messi, lui, a attendu quelques secondes avant la pause pour chauffer les gants de Bulka, prêté par Paris cet été et titulaire ce soir. Pendant ce temps-là, le fantomatique Icardi a bouclé ces 45 premières minutes soporifiques avec un total de cinq ballons touchés. En face, Donnarumma n'a pas été beaucoup plus sollicité, mais le portier italien n'a pas tremblé devant les rares tentatives (Gouiri, notamment) d'une équipe niçoise surtout occupée à bien défendre. Sans doute trop même, tant les Aiglons auront réussi à montrer…