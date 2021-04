Coupe de France: Lyon souffre face au Red Star mais atteint les quarts

L'attaquant néerlandais de Lyon, Memhis Depay, est félicité par le milieu de terrain brésilien, Lucas Paqueta, après son but marqué contre le Red Star, lors de leur 8e de finale de la Coupe de France, le 8 avril 2021 au stade Bauer à Saint-Ouen ( AFP / FRANCK FIFE )

Éjecté récemment du podium de Ligue 1, l'Olympique lyonnais s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France dans la douleur sur la pelouse du Red Star (2-2, 5-4 t.a.b), club de 3e division qui l'a poussé jusqu'aux tirs au but.

L'équipe dirigée par Rudi Garcia, qui menait 2-0 à la pause, s'est fait peur dans le vétuste et historique stade Bauer de Saint-Ouen où ses vaillants occupants, sixièmes de National, ont joué leur carte à fond jusque dans les derniers instants.

Mais ni leurs fidèles supporters, bruyants et parfois indisciplinés depuis l'extérieur de l'enceinte, ni leur gardien Raphaël Adiceam, décisif dans le dernier quart d'heure (79e, 80e, 82e), n'ont cependant pu résister à la loterie des tirs au but.

Que ce fut dur pourtant pour les visiteurs...

Le milieu de terrain brésilien de Lyon, Lucas Paqueta, dribble le gardien de but du Red Star, Raphaël Adiceam, lors de leur 8e de finale de la Coupe de France, le 8 avril 2021 au stade Bauer à Saint-Ouen ( AFP / FRANCK FIFE )

Les Lyonnais, malgré une équipe fortement remaniée et rajeunie, s'étaient pourtant ouvert la voie vers une qualification aisée en première période grâce à Lucas Paqueta, buteur (28e) puis passeur pour son capitaine Memphis Depay (45e).

Mais ils se sont endormis après la pause, ce qui a regonflé le moral des Audoniens.

- Fumigènes et feux d'artifice -

Comme en huitièmes de finale face à Lens (3-2), le Red Star a rattrapé son retard et fait douter ses prestigieux visiteurs.

Le milieu de terrain du Red Star, Jimmy Roye, égalise (2-2) sur un coup franc face à Lyon, lors de leur 8e de finale de la Coupe de France, le 8 avril 2021 au stade Bauer à Saint-Ouen ( AFP / FRANCK FIFE )

Pape Meïssa Ba (61e) et Jimmy Roye, d'un sublime coup franc direct (74e), ont déclenché la joie de leurs bruyants voisins massé aux fenêtres des immeubles voisins, et dont certains ont craqué des fumigènes et même illuminé le ciel de Saint-Ouen avec des feux d'artifice.

C'est finalement Julian Pollersbeck, l'habituelle doublure d'Anthony Lopes dans les cages lyonnaises, qui a offert la qualification à l'OL en repoussant la tentative de Diego Michel.

L'entraîneur de Lyon, Rudi Garcia, lors du 8e de finale de la Coupe de France contre le Red Star, le 8 avril 2021 au stade Bauer à Saint-Ouen ( AFP / FRANCK FIFE )

A défaut d'être flamboyants, donc, les Lyonnais ont évité le pire à leur président Jean-Michel Aulas, présent en tribune, avant la réception d'Angers dimanche (21h00) en championnat. Ses joueurs restaient sur une triste série de trois matches sans victoire depuis leur qualification au tour précédent contre Sochaux (5-2), le 6 mars en Coupe de France.

Le club rhodanien connaîtra l'identité de son rival en quarts de finale, programmés le 21 avril, dès vendredi à l'issue du tirage au sort.

Quatre autres pensionnaires de L1 sont encore en lice, à savoir le Paris SG, Monaco, Montpellier et Angers. Toulouse, actuel deuxième de Ligue 2, peut aussi se dresser sur sa route, comme les amateurs de Rumilly Vallières ou du Canet Roussillon (N2, soit la 4e division).

Pour le Red Star, club populaire fondé en 1897, reconnaissable à sa tunique verte à l'étoile rouge, il s'agit désormais de jeter toutes ses forces dans la bataille pour la remontée en L2, avec dès dimanche un déplacement... chez le SC Lyon.

