Coupe de France : Le traquenard du premier week-end de janvier, raconté par ses victimes

Le répit a été de courte durée : dès ce dimanche 2 janvier, la grande majorité des clubs de l'élite a rendez-vous avec les seizièmes de finale de la Coupe de France. Il faut dire que la plus illustre des compétitions hexagonales a pris l'habitude de squatter le premier week-end de l'année, qui est d'ailleurs propice aux exploits des amateurs face aux professionnels. Deux anciens joueurs de Ligue 1 et un entraîneur expérimenté décryptent ce redouté traquenard du début d'année.

"Il faisait tellement froid que je ne pouvais pas m'asseoir sur le banc. J'étais obligé de rester debout, de bouger pour ne pas être congelé. Honnêtement, c'était un soir où on ne pouvait pas jouer au foot." Pablo Correa

Terrain "compliqué", trêve des confiseurs et part de folie

On ne saurait que trop conseiller à Nantes, Saint-Étienne, Reims et Marseille de se méfier. Ce dimanche, ces quatre clubs de Ligue 1 iront respectivement affronter Vitré (N2), Jura Sud (N2), Thaon (N3) et Chauvigny (N3) à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France . On n'oublie pas non plus le PSG, qui ira à Vannes (N2) lundi. Si ces écuries devront faire attention, c'est parce que nous sommes début janvier et que cette période est traditionnellement favorable aux belles histoires, aux David qui renversent des Goliath, aux amateurs qui réussissent l'exploit d'une vie face à des professionnels qui n'ont pas su éviter le traquenard."traquenard", prévient Pablo Correa. Il n'empêche, l'entraîneur franco-uruguayen a goûté à maintes reprises à ces rencontres particulières, essentiellement depuis le banc de Nancy., lâche spontanément Fabrice Abriel lorsqu'on lui propose d'ouvrir la boîte à souvenirs., concède pour sa part Thibault Giresse.Chacun d'entre eux est déjà tombé dans le piège, ne serait-ce qu'une fois. Tous sont donc bien placés pour expliquer en quoi ce tour de Coupe du début d'année peut s'avérer casse-gueule.Le premier argument avancé est souvent le même : une pelouse en trop mauvais état pour déployer un jeu léché, ce qui est susceptible de rééquilibrer les débats entre des locaux déterminés à bien défendre et des visiteurs