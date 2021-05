Coupe d'Angleterre: Tielemans et Leicester foudroient Chelsea

Les joueurs de Leicester célèbrent leur victoire, 1-0 face à Chelsea, en finale de la Coupe d'Angleterre, le 15 mai 2021 au stade de Wembley à Londres ( POOL / Nick Potts )

Leicester a remporté la première Coupe d'Angleterre de son histoire, samedi, en battant le Chelsea de Thomas Tuchel (1-0) grâce à une frappe magnifique de Youri Tielemans en pleine lucarne, devant 21.000 spectateurs admis à Wembley.

L'entraîneur allemand de Chelsea, Thomas Tuchel, lors de la finale de la Coupe d'Angleterre contre Leicester, le 15 mai 2021 au stade de Wembley à Londres ( POOL / Nick Potts )

Cette défaite sonne comme un revers cinglant pour Chelsea, à qui l'égalisation a été refusée par la VAR à une minute de la fin du temps réglementaire, à deux semaines de la finale de la Ligue des Champions à Porto contre Manchester City.

Toujours pas assurés de disputer la prochaine C1 via le championnat, les Londoniens ont encore trois matches cette saison, deux en Premier League, et leur finale européenne, pour éviter une énorme désillusion.

L'entraîneur de Leicester, le Nord-irlandais Brendan Rodgers, est porté en triomphe par ses joueurs, après la victoire, 1-0 face à Chelsea, en finale de la Coupe d'Angleterre, le 15 mai 2021 au stade de Wembley à Londres ( POOL / Kirsty Wigglesworth )

Pour les Foxes, qui avaient perdu leur quatre finales précédentes dans la compétition, la dernière remontant à 1969, c'est la récompense d'un travail de longue haleine mené par Brendan Rodgers depuis son arrivée en février 2019.

C'est aussi une forme de revanche pour le nord-irlandais, associé au titre qu'il avait laissé échapper avec Liverpool en 2014, alors que les Reds comptaient cinq points d'avance à trois journées de la fin.

- Chelsea encore trop inoffensif -

Disputée devant 21.000 personnes, dans le cadre de l'assouplissement progressif des mesures anti-Covid par le gouvernement britannique, cette rencontre n'a pas atteint des sommets en termes de spectacle, malgré son final dramatique.

Elle a confirmé la solidité défensive de deux équipes, portées vers un jeu de transition qui n'a pas vraiment trouvé à s'exprimer samedi.

Premier entraîneur allemand sur le banc d'une finale de Coupe d'Angleterre, Tuchel, ancien coach du Paris SG, n'a pu, une fois encore, que constater les difficultés de son équipe à créer le danger.

Et si Leicester n'a pas non plus eu pléthore d'occasions, il a su profité d'un ballon récupéré près de la ligne médiane et transmis à leur métronome belge du milieu de terrain pour faire la différence.

Le milieu de terrain belge de Leicester, Youri Tielemans, ouvre le score face à Chelsea, lors de la finale de la Coupe d'Angleterre, le 15 mai 2021 au stade de Wembley à Londres ( POOL / MATTHEW CHILDS )

D'une frappe du droit tendue, Tielemans a trouvé la lucarne droite d'un Kepa qui n'a rien pu faire (1-0, 63e) pour faire chavirer les supporters de Leicester.

En face, les Blues ont certes dominé et eu la possession, mais ils n'ont que très rarement inquiété le gardien adverse avant le dernier quart d'heure.

Dans une défense abandonnée par son leader, Jonny Evans, blessé dès la 34e minute, le jeune Français Wesley Fofana, 20 ans, a particulièrement brillé, à l'image d'une première saison impressionnante de maturité et de décontraction.

- Werner encore trop discret -

Juste avant la demi-heure de jeu, la défense centrale de Chelsea avait eu la meilleure opportunité, Cesar Azpilicueta manquant d'un rien de la tête un ballon effleuré par Timo Werner, après une combinaison entre Thiago Silva et Antonio Rüdiger (29e).

Les Blues se sont ensuite montrés plus pressants en fin de match, une tête de Ben Chilwell étant effleurée par Kasper Schmeichel et détournée sur le poteau (78e), avant que le portier international danois ne réalise une parade exceptionnelle sur une volée de Mason Mount (87e).

Le but marqué contre son camp par un joueur de Leicester qui aurait permis à Chelsea d'égaliser (1-1) est annulé par la VAR, lors de la finale de la Coupe d'Angleterre, le 15 mai 2021 au stade de Wembley à Londres ( POOL / Kirsty Wigglesworth )

Chelsea, chez qui Olivier Giroud avait remplacé, à la 83e, un Timo Werner une nouvelle fois trop discret, a pourtant bien cru égaliser sur un but contre son camp des Foxes, à la 89e. Mais la VAR a annulé le but pour un hors-jeu de Chilwell au départ de l'action.

La joie de l'attaquant de Leicester, Jamie Vardy, vainqueur avec son club de la Coupe d'Angleterre, après avoir battu Chelsea (1-0) en finale, le 15 mai 2021 au stade de Wembley à Londres ( POOL / MATTHEW CHILDS )

Champion d'Angleterre surprise en 2016, Leicester écrit une nouvelle belle page de son histoire et offre aussi un beau cadeau à Jamie Vardy, son buteur, qui est devenu le premier joueur de l'histoire à avoir disputé sur ses 14 ans de carrière tous les tours de la Coupe d'Angleterre, du premier tour préliminaire, quand il jouait en amateur, à la finale.

