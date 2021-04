Corruption, communication et monarchie : et si la vente de l'OM n'avait rien à voir avec l'OM ?

Derrière Al Walid, sa flamboyance, son sens des affaires et ses milliards, faut-il voir l'ombre de Mohammed ben Salmane, jeune prince héritier assoiffé de pouvoir, mais déjà roi du sportwashing ? Quand la potentielle vente de l'OM devient politique, mieux vaut se demander pourquoi.

La première partie de l'article est à lire ici et la deuxième partie ici

Un Picasso à la poubelle

Le 4 novembre 2017, Al Walid passe la soirée dans le désert. Son camp est au milieu de rien, à 160km au nord de Riyad, pourtant l'endroit est aussi éclairé qu'un stade de foot. De grands tapis et des dizaines de coussins y sont étalés sur le sable, à l'occasion on y regarde la télé en plein air. Parfois, aux alentours de minuit, Al Walid met en scène un "majlis", une tradition héritée des bédouins. Des hommes des tribus environnantes viennent rendre hommage au chef du camp et lui demander des services. Mais cette nuit-là, le téléphone sonne vers 4h du matin. Le roi Salmane demande à voir Al Walid en urgence. Il monte dans un SUV qui le conduit jusqu'à Riyad, à plus d'une heure. Lorsqu'il arrive au palais royal, on lui annonce que le meeting avec le roi se fera au Ritz Carlton. On le fait monter dans une autre voiture, sans son chauffeur ni son assistant ou ses gardes du corps. Son portable reste dans la première voiture. L'inquiétude du prince grandit lorsqu'il comprend, en arrivant, que le Ritz semble vidé de ses occupants habituels. Dans le hall, des gardes royaux et des regards fuyants. On le guide vers une suite luxueuse. Sur les chaînes d'infos, une seule news tourne en boucle : des dizaines d'hommes d'affaires, princes et hommes politiques ont été arrêtés pour corruption. Ce soir, le Ritz est une prison. La veille, les verrous ont été retirés, les rideaux décrochés, les portes des salles de bains retirées. Dans les couloirs, les gardes gardent les yeux fixés sur les prisonniers. Al Walid restera là 83 jours.En quelques jours, plus de 200 hommes sont amenés au Ritz. Le procureur général annonce au peuple saoudien que cette vaste opération a pour but de récupérer 100 milliards de dollars Lire la suite de l'article sur SoFoot.com