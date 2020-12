Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Coronavirus: La Suisse gardera ses stations de ski ouvertes Reuters • 04/12/2020 à 16:34 Temps de lecture: 1 min







CORONAVIRUS: LA SUISSE GARDERA SES STATIONS DE SKI OUVERTES ZURICH (Reuters) - Le conseil fédéral suisse a annoncé vendredi que les stations de ski du pays resteraient ouvertes pour le tourisme local malgré l'entrée en vigueur de nouvelles mesures de restriction pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Une autorisation des cantons sera cependant nécessaire pour ouvrir après le 22 décembre, tandis que les remontées mécaniques et autres systèmes de transport en montagne ne pourront fonctionner qu'aux deux tiers de leur capacité à compter du 9 décembre, a précisé le conseil fédéral. Les pays européens divergent sur le sujet de l'ouverture des stations durant les fêtes de fin d'année, qui sont notamment fermées en France, en Italie et en Allemagne. Le Premier ministre français Jean Castex a évoqué mercredi des contrôles aléatoires aux frontières de pays qui ouvriraient leurs stations, pour dissuader les Français de s'y rendre. L'Autriche, elle, a choisi mercredi une voie intermédiaire en autorisant la réouverture des stations de ski pour le 24 décembre mais en limitant leur accès aux seuls habitants locaux et aux personnes en excursion pour la journée. Parmi les nouvelles restrictions annoncées vendredi en Suisse figurent la limitation à deux personnes des rassemblements dans la sphère privée et au restaurant et un nombre réduit de personnes dans les magasins. (John Revill; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)