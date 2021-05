Corentin Tolisso, timing parfait

Blessé pendant les trois derniers mois, le milieu du Bayern Munich s'est remis sur pied sur le gong et disputera son premier Euro avec les Bleus dans quelques jours. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui raffole de ces profils, mais aussi pour un garçon qui ne ménage pas son engagement sur et en dehors du terrain.

Chéri Coco

Si l'on regarde le tableau de bord de Corentin Tolisso cette saison, impossible de se rendre compte de du chemin parcouru au pays des grosses berlines. Depuis la rentrée de septembre, le milieu n'a disputé seulement 1308 minutes de jeu avec le Bayern, a bouclé seulement quatre matchs dans leur intégralité (dont un seul en Bundesliga), pour passer le plus clair de son son temps au garage. Mais ces chiffres illustrent en creux une course contre le temps que l'ancien lyonnais vient de remporter. Voir Didier Deschamps, le pragmatique, oser prendre un garçon qui n'a dans les jambes que 28 minutes (englouties le week-end dernier contre Fribourg) en trois mois, se remettant tout juste d'une rupture d'un tendon au niveau des quadriceps survenue lors d'un entraînement en février, aurait de quoi surprendre. Pourtant, mardi, c'est bien lui qui s'est fait une place parmi les six milieu de terrain de la liste, plutôt que Eduardo Camavinga, Tanguy Ndombele, Steven Nzonzi ou autre Téji Savanier.La, déplorée par Hansi Flick au moment de sa blessure, s'est terminée par unet la présence de Coco dans les 26 confirme deux choses. La première, c'est que le sélectionneur tricolore a pris la peine de s'assurer que le joueur pourra atteindre son pic de forme au moment de l'ouverture de l'Euro., assurait le boss mardi au siège de la FFF.(contre Augsbourg, NDLR). Les jurisprudences Zidane 2002 et Vieira 2008 ont vacciné les Bleus contre le fait d'emmener des joueurs blessés en tournoi final, et c'est en ce sens qu'Anthony Martial ou Ferland Mendy n'a pas eu la chance d'être embarqués, même sur une jambe. Ensuite, cette Lire la suite de l'article sur SoFoot.com