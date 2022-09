Corentin Jean : "Je me suis fait arnaquer par un coiffeur de Miami"

Dans le football, partir de l'autre côté de l'Atlantique rime souvent avec fin de carrière. Pour Corentin Jean, pensionnaire depuis cet été de l'Inter Miami, cette nouvelle aventure s'apparente plus à un second souffle. À 27 ans, celui qui a fréquenté les rangs de l'ESTAC, de l'AS Monaco, du Téfécé et du RC Lens plus récemment s'est posé dans les locaux de la propriété de David Beckham pour parler de son nouveau train de vie, entre Gonzalo Higuaín, cours d'anglais et vols de voitures.

Ah, sacré Flo.J'ai aimé côtoyer ce genre de joueur. Aujourd'hui, c'est peut-être d'un autre calibre. Gonzalo a une carrière rêvée. Il a porté les couleurs de très grands clubs, que ce soit le Real Madrid, Chelsea ou la Juventus. Il a marqué partout où il est passé. Autant le dire, c'est très plaisant de le retrouver tous les jours à l'entraînement.Pas du tout. Pour être très honnête, j'avais pour ambition de venir en MLS, mais peut-être un peu plus tard dans ma carrière. J'arrivais à la fin d'un cycle avec Lens, j'ai regardé ce qu'il se présentait à moi en France, mais ça ne se bousculait pas trop. Alors quand j'ai eu cette option-là, j'ai réfléchi, j'ai accepté, et me voilà dans cette nouvelle aventure. J'en suis vraiment content.À la fin de la saison dernière, j'ai une réunion avec les dirigeants du RC Lens. Ils comptaient me prolonger, même s'ils avaient pris la décision de baisser mon salaire. Mais au-delà de ça, dans leurs discours, je ne sentais pas une véritable envie que je poursuive l'aventure avec eux. Donc j'ai tout de suite fait savoir à mes agents que je souhaitais trouver un nouveau club. Je voulais que ça se fasse rapidement et j'étais prêt m'installer à l'étranger. Et l'Inter Miami a été le plus rapide. Pour la petite anecdote, je me suis marié il y a quelques semaines, et pendant la cérémonie, on a évoqué le rêve américain avec ma femme. C'est une belle histoire.

Welcome to #InterMiamiCF Corentin Jean pic.twitter.com/TH7vv144j1

