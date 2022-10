information fournie par So Foot • 26/10/2022 à 06:00

Contre l'Eintracht Francfort, l'OM veut chasser les nuages

Brillants en Ligue 1, mais incapables de l'emporter en C1 en début de saison, les Marseillais ont inversé leur dynamique depuis la réception du Sporting. Mais avant de penser à repartir de l'avant en championnat, ils ont l'occasion, ce mercredi soir à Francfort, de faire un grand pas vers les huitièmes de finale de C1 et ainsi de s'assurer un coin de ciel bleu au printemps.

Eintracht Francfort Olympique de Marseille 26 octobre 2022 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Un chaudron dans la forêt

Coïncidence ou signe du destin, l'Olympique de Marseille joue son avenir européen dans l'une des capitales de l'UE. Dans la ville qui abrite la banque centrale européenne, les Marseillais espèrent bien réaliser le casse du siècle : battre l'Eintracht Francfort, pendant que Tottenham domine le Sporting. Un scénario aux airs de pactole, qui permettrait aux Phocéens d'être qualifiés pour les huitièmes de finale de C1 avant même la dernière rencontre de poule face à Tottenham, laquelle deviendrait alors une finale pour la première place du groupe D. Mais pour l'heure, la prudence est de mise. Certes, l'OM a remporté ses deux dernières sorties continentales face au Sporting, mais les hommes d'Igor Tudor restent sur trois défaites de rang en Ligue 1. Et les premiers nuages s'amoncellent dans le ciel provençal.Début octobre, à l'heure de défier le Sporting au Vélodrome, l'OM était au sommet du championnat, et au pied du mur en Ligue des champions ; cinq matchs plus tard, c'est l'exact opposé. D'abord parce que les Phocéens ont remis les pendules à l'heure en C1, grâce à leurs deux victoires face aux Portugais. Deux succès nets,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com