Conte et Pirlo, les destins mêlés de ce Juventus-Inter

Longtemps capitaine de la Juventus, Antonio Conte était revenu à Turin en 2011 en tant que coach pour redonner à la Vieille Dame de sa superbe. Avec succès. Aujourd'hui, Conte est en train d'en faire de même avec l'Inter, championne d'Italie après dix années sans trophée. Et en cette avant-dernière journée de Serie A, il pourrait bien planter le coup de poignard final à son ancien amour : en venant s'imposer à l'Allianz Stadium, il pourrait tout simplement priver la Juventus de Ligue des Champions. Ce Juve-Inter, c'est Game of Thrones.

Conte et Pirlo, le Yin et le Yang

Le football, comme la vie, est une histoire de cycles. De ritournelles, qui vont, qui viennent. De cercles et de boucles. Le Juventus-Inter de ce samedi symbolise à lui seul tout cela. D'un côté, il y a la Juventus. Une décennie au sommet. Une décennie à régner sans partage sur la Botte, à engloutir tous les titres, ne laissant que des miettes à ses poursuivants (9 Scudetti de suite, 4 Coupes d'Italie, 5 Supercoupes). De l'autre, il y a l'Inter. Une décennie de néant. Aucun trophée depuis la Coupe d'Italie en 2011, dix années à se chercher, à se reconstruire, à changer de direction, à passer de Leonardo à Gasperini, de Stramaccioni à Mazzarri, de Mancini à Frank de Boer. Et puis, cette année, les cercles de deux équipes se sont croisés, se sont touchés, et se sont refermés l'un sur l'autre. Avec deux hommes - allez, trois même - qui avaient été les porte-étendards du renouveau juventino il y a dix ans, et qui ont aujourd'hui changé de costume, modifiant ainsi la trajectoire des destins des deux équipes. Antonio Conte. Andrea Pirlo. Et, le troisième larron de l'ombre, Beppe Marotta.A l'été 2011, après deux saisons moisies terminées à la 7e position, la Juventus décide de passer un grand coup de balais dans son institution. La situation est alors compliquée : le club affiche des pertes de 95 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 172 millions. À la tête du club depuis une année, Andrea Agnelli s'active et, à l'été 2011 donc, l'inauguration du Juventus Stadium et l'augmentation de capital de 120 millions d'euros finissent de parachever la reprise en main financière et sportive du club. Au coeur du nouveau projet : Antonio Conte, légende bianconera (419 matchs toutes compétitions confondues), et Beppe Marotta, ex-directeur sportif de la Samp. Qui, après avoir recruté Andrea Barzagli pour sa première année à Turin, met le turbo Lire la suite de l'article sur SoFoot.com