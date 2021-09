Conor Gallagher, le cœur d'une étoile

Tout va pour le mieux dans la vie de Conor Gallagher. À 21 ans, le jeune milieu anglais a trouvé sa place dans un club de Premier League, le Crystal Palace de Patrick Vieira où il est prêté par Chelsea. Et pourtant, le gamin revient de loin, puisqu'il y a trois ans, il a dû passer sur le billard à cause d'un problème de cœur.

Validé par Makélélé et Lampard

Cette histoire que Conor Gallagher raconte au, il l'a vécue à l'été 2018, lors d'un stage de présaison avec Chelsea. Le gamin de la cité d'Epsom, à 40 petites minutes en voiture de Stamford Bridge, avait 18 ans, et s'en souviendra toute sa vie. De la suite aussi : le trajet vers l'hôpital, l'angoisse de ses parents, chaque minute est à jamais gravée dans sa mémoire.Et pour cause, celui-ci battait bien plus vite que la normale. Avant l'opération chirurgicale, sous anesthésie générale, le pronostic lui accorde 3% de chances qu'il ne se réveille pas.Trois ans plus tard, Gallagher a les yeux bien ouverts. Il est désormais titulaire à Crystal Palace, où lesl'ont prêté, et vient de signer un doublé contre West Ham. Le voir réussir sur un terrain n'a pourtant rien d'étonnant. Vainqueur de la Coupe du monde U17, capitaine à de nombreuses reprises dans toutes les catégories jeunes des, le milieu de terrain ne passe pas inaperçu. Au point d'être comparé à un certain Frank Lampard. Ses soucis cardiaques auraient pu balayer tout ça. Finalement, il a transformé cette malformation en atout., déclare-t-il."Je veux juste que ce soit fait, rapidement, pour que je puisse travailler aussi dur que possible et revenir plus fort."Dans les faits, avec le succès de l'intervention, il ne faudra que peu de temps à Conor Gallagher pour revenir sur les terrains d'entraînement. Dès septembre 2018, sa Lire la suite de l'article sur SoFoot.com