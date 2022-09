Conflit TF1/Canal+ : écran noir sur les Bleus pendant le Mondial ?

Depuis le 2 septembre dernier, Canal+ ne diffuse plus aucune chaîne du groupe TF1. En cause : un différend commercial qui tarde à être réglé, entre deux mastodontes de l'audiovisuel fermement décidés, pour le moment, à camper sur leurs positions. Pris en otage, de nombreux fans de football n'ont ainsi pas pu suivre le match Danemark-France, dimanche. Et rien ne garantit que le problème sera réglé d'ici le coup d'envoi de la Coupe du monde, dans moins de deux mois.

Guerre de positions

Et soudain, l'écran noir. En appuyant sur la touche n°1 de leur télécommande, dimanche soir, les amateurs de football et supporters inconditionnels de l'équipe de France s'attendaient à tomber sur le match de leurs protégés au Danemark. Beaucoup d'entre eux ont, sans encombre, assisté à la déroute des Bleus, dominés par des Scandinaves bien plus conquérants (2-0). D'autres, en revanche, n'ont rien vu du tout. Un mal pour un bien au regard de la prestation de la bande à Didier Deschamps, diront les plus sarcastiques. Ce désagrément n'avait toutefois rien d'un problème technique survenu en dernière minute. Il était au contraire largement prévisible : depuis le 2 septembre, Canal+ ne diffuse plus les chaînes du groupe TF1 (la Une, donc, mais aussi TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) en raison d'un désaccord sur les droits de distribution. Tous ceux qui regardent la télévision via une box Canal, la plateforme MyCanal ou l'offre satellite TNTSat ont donc été privés de l'affiche de Ligue des nations, qui n'a rassemblé " que " 5,91 millions de téléspectateurs (ils étaient 6,4 millions devant France-Croatie, en juin).Mais c'est quoi le problème, au juste ? En résumé, le groupe TF1 fait payer un certain montant aux opérateurs qui distribuent ses chaînes via leurs boxes ou offres numériques. Le groupe dirigé par Gilles Pélisson a voulu renégocier le contrat en vigueur avec Canal+, qui arrivait à échéance fin août. Or, la filiale de Vivendi a refusé de régler une facture bien trop élevée à son goût.(de dix à quinze millions d'euros, NDLR), expose Pierre Maes, consultant dans le secteur des droits TV sportifs. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un conflit sur fond de négociations autour de la distribution des chaînes éclate entre les deux puissants groupes audiovisuels, puisque cela avait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com