Conflit social au Met de New York, qui veut des baisses de salaires

Manifestation devant le Metropolitan Opera, le 13 mai 2021 à New York ( AFP / Angela Weiss )

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi devant le Metropolitan Opera, à New York, accusant la direction de l'opéra de faire payer à ses employés le prix de la pandémie en abaissant leurs salaires.

Le Met est privé de spectacle depuis le 11 mars 2020 et, face à une crise budgétaire sans précédent, ses dirigeants se sont engagés dans des négociations avec chaque corps de métier pour réduire sa masse salariale.

L'opéra est le premier employeur des Etats-Unis dans le domaine du spectacle vivant, avec plus de 3.000 salariés.

Cette semaine, la direction a trouvé un accord en ce sens avec les chanteurs, choristes et solistes, mais poursuit ses discussions avec les musiciens, qui ont obtenu d'être payés en attendant l'issue des négociations.

Jeudi, ce sont les machinistes qui sont montés au front, sur l'esplanade du Lincoln Center, face à l'opéra, pour attirer l'attention sur leur situation.

A la différence des autres métiers, ils sont soumis à un lock-out, ce qui signifie que le Met les empêche de travailler pour lui tant qu'un accord n'est pas trouvé. Le blocage dure depuis décembre et les négociations sont au point mort.

"C'est tirer parti d'une crise sanitaire qui a décimé nos industries", a estimé Matthew Loeb, président international de l'Alliance des métiers de la scène (IATSE), le principal syndicat de la profession, qui affirme que la direction du Met propose une baisse des salaires de 30%, pérénisée après la reprise des spectacles.

Manifestation devant le Metropolitan Opera, le 13 mai 2021 à New York ( AFP / Angela Weiss )

Les responsables de l'institution avancent, eux, que les coupes ne seraient ni aussi importantes ni aussi durables pour le plus grand nombre des salariés.

Les machinistes reprochent également à l'opéra d'avoir eu recours aux services de prestataires non syndiqués pour préparer ses futures productions, au Pays de Galles et à Los Angeles.

"C'est une claque", s'emporte Peter Tudor, électricien employé par le Met depuis 25 ans.

L'orchestre du Met doit donner dimanche son premier concert depuis 430 jours, mais hors les murs, dans le quartier new-yorkais du Queens, sans la participation des machinistes.

Et se profile déjà à l'horizon le début de la saison 2021-22, avec un coup d'envoi prévu le 27 septembre. Le temps presse mais les discussions n'ont pas repris.

Manifestation devant le Metropolitan Opera, le 13 mai 2021 à New York ( AFP / Angela Weiss )

La direction du Met assure à l'AFP n'avoir "aucun désir d'affaiblir" les syndicats, mais dit avoir "perdu plus de 150 millions de dollars de revenus ces 14 derniers mois et (faire) face à la plus grave crise financière de (ses) 137 années d'histoire".

"Nous devons réduire nos coûts pour survivre", assure-t-elle.

"Nous voulons tous reprendre le travail", explique Kathryn Bloss, peintre à l'opéra depuis trois décennies. "Nous sommes le Met... C'est la famille."

mdo/tu/vgr