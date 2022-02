Conflit Russie-Ukraine : Poutine privée de finale de Ligue des champions ?

Les déclarations de Vladimir Poutine lundi soir, avec l'entrée prochaine des forces militaires russes sur le territoire ukrainien via ces fameuses " républiques indépendantes ", vont probablement conduire à la délocalisation de la finale de la Ligue des champions, prévue le 28 mai à Saint-Pétersbourg. Une décision certes vexatoire pour le nouveau tsar, mais qui, de la part de l'UEFA, tient davantage du pragmatisme ponctuel que du sens des valeurs.

Real politik

Point d'orgue de la saison continentale – et d'autant plus avec le décalage de prochaine Coupe du monde en novembre –, la finale de la Ligue des champions 2022 aurait dû être celle du retour à la normale. Après une édition 2019-2020 transformée enau Portugal pour cause de pandémie, puis celle de 2021 déplacée d'Istanbul à Porto, pour les mêmes raisons (les Anglais avaient classé la Turquie sur liste rouge). Or cette fois, c'est la géopolitique, celle du char d'assaut, qui vient de compromettre encore l'ordre naturel du ballon rond . En effet, si les relations entre la Russie et l'Ukraine venaient à s'envenimer davantage, soit se transformer en un véritable conflit armé quelle que soit sa durée ou son intensité, le contexte ne se révélerait guère propice à une bonne tenue de l'événement sur les bords de la Neva.Cela fait presque dix ans que l'UEFA s'arrangeait pour éviter que les équipes des deux protagonistes se croisent dans ses compétitions, sûrement peu confiante quant à la capacité du sport à pacifier les relations entre les deux gouvernements ou simplement à ouvrir une parenthèse de fraternité panslave. La paix n'attendra ni coup de sifflet final ni que le ballon rond cesse de roule. Pour mémoire, le match Vorskla-Arsenal en Ligue Europa en 2018 avait été joué à Kiev à cause déjà des tensions avec le voisin russe, de même que la rencontre entre Donetsk et Lyon... Rappelons aussi au passage que dans des pays en guerre ou sous occupation comme la Libye, la Syrie ou la Palestine, la règle est désormais de recevoir à l'extérieur, les conditions de sécurité ne laissant pas d'autres options crédibles. L'Europe – du football – avait oublié un peu vite le poids des conflits et des tanks lorsqu'ils pèsent sur son territoire.Il n'y a dans cette démarche rien de très moral sur le fond. L'UEFA n'avait ressenti aucun cas de conscience à se coucher devant les demandes du président hongrois Viktor Orbán et avait un temps Lire la suite de l'article sur SoFoot.com