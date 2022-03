Conflit en Ukraine : le football et son double

La FIFA a beau exclure la Russie de tous ses panneaux publicitaires, rien n'y fait. Nous n'avons pas encore trouvé la compétition qui détournera nos yeux de l'apocalypse nucléaire. Faut-il continuer à chercher ?

Malaise dans nos compétitions

Rien de plus fragile que le football. Pendant quelques heures cette semaine, nous en avons fait l'expérience. Après le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, il fallait faire quelque chose. Le football ne pouvait pas rester sans réagir. Dans un premier mouvement, la FIFA, reine du monde des apparences, avait d'abord proposé (par habitude peut-être) d'effacer les signes trop visibles de la dérangeante Russie (logo, maillots, hymnes, couleurs, stades) sans en exclure les athlètes. Étrange initiative. Peut-être, pensait-elle, qu'il suffisait de faire comme d'habitude et de transiger un peu sur les apparences le temps que la situation se calme. Le match d'ouverture démarré, on aurait tout oublié et le tour serait joué.", avait alors réagi Cezary Kulesza, président de la fédé polonaise qui devait affronter les spectres russes le 24 mars en match de barrages du Mondial au Qatar. Sous la pression des puissantes fédérations occidentales et la menace de boycott des rencontres en question (rendant de facto impossible la tenue de la compétition), la FIFA avait fini par doubler la mise. Il fallait sauver la rémunératrice illusion — les compétitions — de la dévastatrice réalité — l'invasion russe. Le communiqué est donc tombé lundi soir à 18h30. Les équipes russes étaient suspendues "" de tous nos barnums sportifs. L'essentiel était sauf. Le football pouvait continuer de tourner.Il avait fallu quatre jours (dont un week-end de championnat) pour que les chefs du football prennent la mesure de la situation et se décident à céder aux pressions de l'opinion publique. Que les choses soient claires. Ces décisions sont parfaitement légitimes. Le propos ici n'est pas d'en contester la valeur mais plutôt de pointer ce malaise que paradoxalement ces décisions nécessaires ne sont pourtant pas parvenues à dissiper. Car enfin il y avait quelque chose d'un peu gênant à cette irruption générale de vertu. On a toujours un peu de mal — on est devenu fragiles c'est vrai — à compter sur la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com