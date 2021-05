Comment un petit poucet peut-il gérer la pression ?

Ils sont électricien, kiné ou encore aide-fromager, et ce soir, les amateurs de Rumilly-Vallières disputeront une demi-finale de Coupe de France face à l'armada monégasque. Comme eux, d'autres pensionnaires de National 2 se sont un jour retrouvés à 90 minutes d'une finale au Stade de France. Solidaires, ils dévoilent de précieux conseils pour gérer psychologiquement la rencontre et gravir le

Rocher qui attend les Savoyards.

"Pendant la causerie, j'ai préparé un montage vidéo dans lequel je me moquais des joueurs et du staff. Tout le monde avait le sourire. Résultat, les gars n'ont fait que discuter ou rigoler dans le bus."Régis Brouard

Régis Brouard semble avoir du mal à couper le cordon. Demi-finaliste de la Coupe de France, puis malheureux finaliste deux ans plus tard, l'ancien maître à penser de Quevilly s'est frotté aux plus grosses cylindrées avec ses hommes. Sous ses ordres, le club normand a notamment croqué le Stade rennais à deux reprises et l'OM, avant de s'incliner sur le plus petit des scores face au Paris Saint-Germain en 2010 (0-1), puis face à l'Olympique lyonnais deux ans plus tard au stade de France (0-1).La suite, on la connaît : menés au score, les joueurs de Régis Brouard ont arraché leur billet pour la finale dans les arrêts de jeu (2-1).