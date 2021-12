Comment survivre à une discussion foot lors d'un dîner en famille ?

Ce soir, c'est le grand soir. Après une édition 2020 tronquée par la Covid avec des tablées de 6 personnes, le réveillon de Noël fait son grand retour en 2021, même si l'ombre pandémique plane toujours. Et qui dit cadeaux sous le sapin, dinde farcie et oncle borderline dit conversations animées à base de grandes envolées lyriques aux arguments approximatifs. Le football n'y échappe évidemment pas. Mais si le ballon rond s'invite à table, voilà comment botter en touche.

La politique est votre amie

Le football, c'est comme la politique : on peut aimer ça, en débattre passionnément toute l'année, s'y engager bénévolement, mais on peut aussi (se) gâcher un réveillon de Noël en famille si on laisse le sujet prendre trop de place. Pire que l'oncle raciste, l'oncle footix peut à lui seul vous ruiner la soirée avec ses grandes théories sur les entraîneurs français, ses analyses tactiques douteuses, sans oublier le fait que c'était mieux avant. Et cette année encore, les pièges seront nombreux, et le terrain encore plus glissant que la pelouse du LOSC. Rien que les violences répétées dans les tribunes peuvent faire du ballon rond un sujet à éviter d'urgence autour de la dinde ce soir. Heureusement, il existe plusieurs solutions.D'abord, la simplicité : si l'interlocuteur en question a une connaissance très limitée du football, on peut se contenter de hocher la tête et de glisser quelques, pour ne pas alimenter le débat et froisser les convives. Si la discussion se prolonge, il va falloir gonfler les muscles au risque que l'individu comprenne votre manœuvre. Revoyons alors quelques règles de base, dont la première : ne pas offrir de cadeaux en rapport avec le football . Évitons de tendre le bâton... Dans la même idée, ne pas regarder le Boxing Day si la famille squatte toujours le salon le 26 décembre.Un minimum qui n'empêchera pas des sujets inévitables de s'inviter à table. Le retour de Karim Benzema continuera sans doute à faire parler, entre le sort réservé depuisque votre maman aime tant, et surtout la condamnation récente du Madrilène. Ce à quoi vous pourrez opposer les situations de Nikola Karabatic et Earvin Ngapeth, que personne ne songe à exclure de leurs équipes de France respectives, malgré leurs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com