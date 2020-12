Comment s'entraîner à la course à pied?

Vous pouvez améliorer votre niveau dans le cadre du confinement et des règles autorisées. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Préparer une course importante n'est pas facile. Toutefois, il existe des exercices à faire à la maison et en extérieur pour garder son niveau. Du PPG au fractionné, voici nos idées pour améliorer votre niveau sans dépasser les 20 km et les 3 heures quotidiennes autorisées dans le cadre du confinement.

Reconfinement partiel du sport

Le confinement assoupli ne signe pas, cette fois, la mort du sport. Les particuliers peuvent courir 3 heures par jour dans un rayon de 20 kilomètres autour de leur domicile. Cela laisse la possibilité de s'entraîner si l'on réside non loin d'un parc ou d'un espace vert.

Une course longue de plusieurs heures nécessite une bonne endurance. Commencez donc par courir une heure, puis augmentez de 15 minutes, chaque semaine, la durée de votre course. Cela évitera une montée trop brutale de l'effort, tout en vous habituant à courir longtemps. L'objectif est d'éviter les blessures.

La pandémie mondiale étant loin d'être terminée et la majorité des marathons et semi-marathons toujours annulés sans qu'on ne sache véritablement quand ils reprendront, vous pouvez augmenter votre cadence en douceur. Vous parviendrez ainsi non seulement à maintenir votre niveau, mais également à progresser.

Programmation Physique Générale (PPG)

A la maison, l'idéal, est de se tourner vers la PPG (Programmation Physique Générale) pour améliorer sa foulée et son endurance à travers des exercices de renforcement musculaire à réaliser chez soi. L'objectif est de progressivement repousser les limites de sa fatigue musculaire. C'est une entreprise nécessaire si l'on ambitionne de réaliser des trails ou des marathons.

Abdos, gainage et proprioception, et aussi corde à sauter pour travailler son cardio, squat, jumping jack ou fentes sans oublier les burpees, sont les exercices de base de ce type d'entraînement. A travers ces enchaînements, toute la chaine musculaire du corps travaille, permettant un développement harmonieux du physique sans pour autant prendre de la masse musculaire.

La PPG joue également un rôle essentiel dans la prévention des blessures. Pour s'exercer, de nombreuses applications existent comme l'ensemble des entraînements du groupe Leap Fitness Group (disponible sur Android et Ios). Les futurs marathoniens privilégieront des exercices quotidiens là où les sportifs occasionnels pourront se contenter de 3 bonnes séances par semaine. Penser à s'hydrater régulièrement. En intérieur l'évacuation de la chaleur par le corps est moins bonne qu'en extérieur, il est donc nécessaire de boire beaucoup pour compenser l'excès de transpiration.

Courir fractionné sur de courtes distances

Pour améliorer votre foulée, nul besoin de courir durant des heures et sur de longues distances. Les exercices de courses fractionnés, consistant à alterner des temps de courses lents et des temps de courses rapides sur une courte distance (une centaine de mètres) avec de brèves phases de récupération sont parfaitement adaptés.

Le fractionné améliore les capacités cardio-respiratoires et vise à développer la vitesse maximale aérobie, vitesse à laquelle la consommation d'oxygène est maximale. Et si cela devient trop facile, pourquoi pas ne pas poursuivre l'entrainement muni d'un gilet lesté de plusieurs kilos? C'est le point à travailler pour apprendre à courir plus vite et plus longtemps.

Il est important, en cette période de pandémie, d'éviter tout excès de zèle. En cas de fièvre ou de fatigue, il est préférable d'arrêter le sport et de laisser le temps à son système immunitaire de se reposer.