Comment résister et bien défendre face à Zlatan Ibrahimovi? ?

Que ce soit sur les pelouses européennes ou dans le reste du monde, voilà deux décennies que Zlatan Ibrahimovi? persécute les défenses. Une habitude toujours d'actualité pour l'attaquant, malgré ses 39 ans. À l'heure de retrouver son ex avec Milan pour un quart de finale de Coupe d'Italie qui s'annonce bouillant, l'ancien de l'Inter pose donc encore la question : existe-t-il un secret ou des astuces pour lui résister ?

Zlatan to Zapata ? pic.twitter.com/czA1lszh01 -- ESPN FC (@ESPNFC) January 24, 2021

Samedi 23 janvier. À San Siro se tient le choc de cette dernière journée de la phase aller de Serie A, Milan-Atalanta. Laest en train de corriger le leader milanais (0-3), et pourtant, Zlatan Ibrahimovi? a encore une cartouche dans le short. En plein temps additionnel, lesréclament un penalty, malgré le fait que le sort du match semble déjà scellé. Une scène qui amuse (ou agace) l'attaquant de l'Atalanta, Duván Zapata, qui s'approche de Zlatan et sort le flingue :ose le Colombien. D'un grand sourire, Ibra réplique au bazooka :Une vanne appuyée par des chiffres : 498 réalisations en club pour le Suédois, contre 373 rencontres pour son provocateur.Toujours aussi efficace, que ce soit dans les paroles ou devant les cages, l'ancien du Paris Saint-Germain en est cette saison à douze pions en neuf matchs de Serie A. Il est le troisième meilleur buteur de la compétition (derrière Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile), et de loin le numéro un niveau ratio (un tremblement de filets à chaque heure qui passe !). Le tout, alors que sa 39bougie a été soufflée au mois d'octobre. Ses débuts chez les professionnels remontant à 2001, cela fait donc deux décennies que le bonhomme explose avec une incroyable régularité les arrière-gardes adverses. Lesquelles ne semblent toujours pas avoir trouvé la méthode pour le contrer, même si la- et notamment l'excellent Cristian Romero - l'ont parfaitement canalisé en coupant les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com