Comment organiser un bon foot en plein air avec ses potes ?

Que ce soit en finale de l'Euro à Wembley, entre potes le dimanche matin sur une pelouse qui n'en a que le nom, sur la plage, en bas de l'immeuble, dans un parc ou sur la terrasse du bureau : le football, c'est sérieux, même pour s'amuser. S'il suffit d'un ballon pour se lancer, on n'improvise pas une partie comme ça, à l'arrache, sans suivre quelques règles de base. Petit florilège de conseils pour jouer en plein air.



Choisir un emplacement approprié

Avoir un équipement adapté

On n'a pas assez souvent l'occasion de citer les œuvres de Fabien Onteniente dans la vie, alors allons-y : dans, Jacky Pic (interprété par l'immense Claude Brasseur) se scandalise de ne pas avoir hérité de son emplacement 17 qu'il occupe depuis des années avec sa femme à chaque mois d'août. Le spectateur lambda peut penser qu'il s'agit là d'un biais comique grossi pour le bien du scénario, mais le Jacky en question est dans le vrai. L'emplacement, c'est la clé de voûte de bonnes vacances, tout comme d'une bonne partie de foot. Alors comment choisir parmi l'offre pléthorique ? Évidemment, un bon stade, c'est le must, à condition d'être ouvert au public et disponible, ce qui n'est pas si souvent le cas.Pour le reste, laissons les five de côté, y compris ceux en plein air. Parce que déjà, le foot, c'est gratuit, et surtout parce que pour une bonne session de ballon rond, on n'a pas envie d'avoir un compte à rebours oppressant qui met fin à la partie et à notre libre arbitre. Pour les compétiteurs, le meilleur emplacement reste évidemment le city-stade du quartier, et ses "" face aux autres. Mais pour une vraie partie de football plaisir, la meilleure option reste l'étendue d'herbe vierge à dompter, qu'elle soit sauvage ou dans un parc. À condition de bien choisir les lieux (terrain plat, pas d'eau à proximité, un gazon tondu...), et d'éviter les RFQDBC (relous frustrés qui détestent les ballons et la convivialité). Dernière option, moins accessible, la plage pour étaler son meilleur. À condition de ne pas vivre à Nice ou à Dieppe, évidemment.L'élément central, c'est le ballon. Hors de question de prendre un modèle de plage incontrôlable, cela va sans dire. Mais pas la peine non plus de s'équiper de la dernière nouveauté : un bon ballon, en dehors des qualités de rebond et de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com