Comment Luis Suárez a changé le jeu de l'Atlético

Troisième de Liga et invaincu à l'heure de recevoir le Barça, l'Atlético se présente à ce rendez-vous avec un nouveau costume tactique, dessiné par Diego Simeone à la suite de l'arrivée de Luis Suárez. Détricotage d'une formule jusqu'ici payante, sur laquelle l'Argentin devrait s'appuyer pour son sommet du week-end malgré l'absence de son cannibale uruguayen.

Atlético, aux hargnes !

Chaque printemps, c'est la même histoire. On se dit que les bandits vont nous laisser tranquille, mais ils finissent toujours pas revenir hanter nos nuits européennes. Alors, chaque printemps, c'est les mêmes scènes : ces hommes rient, leurs victimes pleurent et peinent à comprendre ce qui vient de leur tomber sur le casque. Le 11 mars dernier, quelques minutes après avoir été envoyé dans les cordes, Jürgen Klopp s'est ainsi présenté face caméra, incapable de masquer son incompréhension :Alors qu'on le disait dans le doute, incapable de se renouveler et dévoré par la peur, le chef des bandits, Diego Simeone, vient d'offrir à ses fidèles: la mise au tapis du champion d'Europe en titre et futur champion d'Angleterre. Secoué dans tous les sens, son Atlético a résisté aux vagues rouges et a réussi l'exploit de faire ensuite dérailler une machine présentée comme infaillible. Un temps, on a pourtant cru lespris au piège. Erreur. Ils ont répondu par une leçon qu'il serait bon d'imprimer une fois pour toutes dans tous les vestiaires d'Europe : on ne piège par l'Atlético. Car en le piquant, on le réveille. Partant, alors que Liverpool venait de doubler la mise au début de la prolongation d'un huitième de finale retour de Ligue des champions incandescent, on a vu l'Atlético se rebiffer, se remettre à suer et sortir les lances. Marcos Llorente est ainsi devenu le héros de la nuit, puis il a laissé Álvaro Morata déposer la cerise sur le gâteau, et Diego Simeone prendre sa posture favorite : celle de l'homme qui court comme un dératé, bras écartés, le long d'une ligne de touche. Les bandits ne meurent jamais.