Comment les jeux vidéo avaient déjà imaginé la Superligue

Leur projet de nouvelle ligue continentale réservée aux mastodontes mis en sourdine, Andrea Agnelli, Florentino Pérez et tous les autres pourront sécher leurs larmes en se lançant dans le gaming. Car avant le nouveau millénaire, l'European Super League existait déjà sur console et ordinateur. Même si elle n'avait pas tout à fait la même tronche.

Olympique de "Marseilles"

Selon les rumeurs et les archives de la presse catalane, Joan Laporta potassait déjà sur une Superligue européenne dès 2004, à l'aube de son premier mandat à la tête du FC Barcelone. Petit joueur, le Catalan : en réalité, les esprits fantaisistes les plus malades présents dans les rangs des éditeurs de jeux vidéo avaient pris les devants dès la fin du XXsiècle. Et le casting imaginé à l'époque n'avait pas grand-chose à voir avec le championnat des ogres qui, dans un monde sans contre-pouvoir, aurait vu le jour dès 2024 entre Londres et Milan.En 1990, avant même le premier, Matrix Developments est le premier à sortir du four un drôle d'objet du nom d'. Un jeu de management dans la même veine que, faisant partie des ancêtres de(qui naîtra dès 1992, avant de devenir) et où il n'est donc pas question de simulation de matchs. L'objectif est "seulement" de gérer son staff, les transferts de son effectif, la semaine d'entraînement de son groupe, sa relation avec sa direction et la presse et, évidemment, son plan d'attaque pour chaque rencontre. Avec les vrais effectifs à disposition, trois niveaux de difficulté et déjà un paquet de possibilités.Voilà quel est alors le casting de cette Superligue à huit têtes (et non douze), avec du très lourd et du plus surprenant : Liverpool (trois finales de LDC dans les années 1980 dont deux remportées, et six titres de champion d'Angleterre sur la décennie), Rangers FC (un quart de LDC en 1988, c'est à peu près tout à l'échelle continentale), AC Milan (sur le toit de l'Europe en 1989 et 1990), Marseilles, Bayern Munich (deux finales dans la coupe aux grandes oreilles, en 1982 et 1987), Arsenal (une petite finale de C2 en 1980, mais déjà neuf Lire la suite de l'article sur SoFoot.com