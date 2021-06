Comment les Bleus vont-ils se sortir du groupe de la mort ?

France, Portugal, Allemagne : six Euros à eux trois... Favorite du tournoi, la France devra d'abord s'extirper de la poule F, la plus prestigieuse, contre le Portugal, favori en second, et l'Allemagne, outsider sérieux. La Hongrie devrait participer coubertinement...

À l'été 2005, Zinédine Zidane revenait pour sauver la patrie. Au printemps 2021, Karim Benzema revient pour l'aider... Car sans Karim, les Bleus ont été finalistes de l'Euro et champions du monde en Russie. Le 14 novembre dernier, à Lisbonne, pour le compte de la Ligue des nations, ils avaient réalisé contre un solide Portugal unede gestion contrôlée et d'efficacité létale qu'on leur avait connue au Mondial 2018 (un bon 1-0 suffisant). Au cœur du jeu, la charnière en or Griezmann-Pogba avait démontré qu'elle restait une force motrice de l'équipe. Lors des éliminatoires de l'Euro d'où la France était sortie première, c'est Griezmann qui avait eu le rendement offensif le plus conséquent avec 3 buts et 7 passes décisives. Enfin, devant, Olivier Giroud avec ses 6 buts avait, lui, fini meilleur buteur tricolore des éliminatoires. Ainsi, avant même le rappel de Benzema par Didier Deschamps, la France était déjà le favori raisonnable de l'Euro, avec des arguments de choc. Reste que... À 33 ans, "Benz", qui a accompli une saison stratosphérique avec le Real, devrait apporter un plus, sans doute décisif, tel qu'on a pu en juger face au pays de Galles en amical (3-0). Avec lui, le 4-4-2 losange testé face au pays de Galles apporte une option tactique supplémentaire au 4-2-3-1 "asymétrique" habituel de Deschamps.En jouant sur ses deux registres de finisseur et de stratège offensif, "KB" devrait normalement pouvoir s'insérer sans trop de problèmes à la pointe de ce 4-2-3-1. Derrière lui, de gauche à droite, on retrouverait Rabiot (ou Coman), Griezmann et Mbappé. La paire Pogba et Kanté (monstrueux avec Chelsea) en "double pivot" se place comme d'hab devant une défense L. Hernandez, Kimpembe, Varane et Pavard. Lloris clôt le casting d'une équipe qui devrait arriver parmi les formations les plus en forme (les moins fatiguées) du tournoi. Et qui a aussi de la réserve, comparé à d'autres sélections ! Car, outre le onze type, l'effectif offre à chaque ligne des options de coaching intéressantes issues de Russie 2018 et des appelés plus récents (Maignan, Koundé). Avec un potentiel offensif déjà impressionnant, enrichi d'autres sacrés postulants (Coman, Dembélé,