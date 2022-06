information fournie par So Foot • 20/06/2022 à 08:03

Comment les Bleus se sont loupés d'entrée au Mondial 2002

L'entame catastrophique du Mondial 2002 fait brutalement chuter les Bleus de leur nuage. Sans Zidane, la défaite inouïe face au Sénégal (1-0) et le nul désespérant contre l'Uruguay (0-0) placent d'emblée l'équipe de France en ballottage défavorable. Les tensions internes qui minent le groupe France déjà affligé de nombreux handicaps laissent entrevoir des perspectives inquiétantes.

Bouba Diop, vainqueur du Paris-Dakar

Le staff médical du docteur Ferret s'affaire autour de la cuisse gauche de Zinédine, nu, dépité, inquiet... Les premières images du documentairerestituent d'emblée l'atmosphère lugubre qui va plomber l'équipe de France tout au long de son chemin de croix en Corée. Oublié les sourires France 1998 des. La course contre la montre vers un retour incertain à la compète de Zinédine filmé en rééduc accélérée constituera le triste fil rouge du docu de Canal +.Le jeudi 30 mai, veille du France-Sénégal inaugural de la Coupe du monde, les Lions de la Téranga coachés par le Français Bruno Metsu sont venus reconnaître la pelouse du World Cup Stadium de Séoul. Les Bleus, eux, ont carrément zappé cet entraînement de reconnaissance, rétifs à se taper, dixit Desailly. Le bon capitaine sèche même le début du dernier entraînement, trop occupé à tourner sa chronique pour TPS. Marcelo n'a pas la fibre de rassembleur. Il croit avant tout à la responsabilisation personnelle de chacun pour bien faire vivre le collectif. Et puis, après tout... Que craindre de Sénégalais qui ne jouent qu'en Ligue 1 et pas dans les grands clubs européens ? Le vendredi 31 mai, pour son speech d'avant-match, Roger Lemerre, solennel, tendu, procède à une interminable remise des maillots auprès de ses joueurs, nommés un à un :Suivent les 22 autres... Roger conclut subitement en injonctions hurlées qui trahissent de grandes appréhensions :(La voix s'enroue.)Au World Cup Stadium, son 4-2-3-1 aligne la même défense que lors du France-Brésil 1998 : Barthez, Thuram, Lebœuf, Desailly, Liza ! Vieira et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com