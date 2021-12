Comment le petit Robert Lewandowski est devenu géant

Cela fait maintenant un sacré bout de temps que Robert Lewandowski martyrise les défenses d'Allemagne et d'Europe, agrandit sans cesse son palmarès et collectionne les distinctions individuelles, à l'exception notable de la plus prestigieuse d'entre elles. Voilà pour la vitrine, que tout le monde connaît. À y regarder de plus près, on remarque cependant que le parcours du Polonais du Bayern Munich n'était pas cousu de fil blanc et, surtout, qu'il a pu se construire grâce à son cercle proche. Un père parti bien trop tôt, une mère au rôle décisif, une épouse aux conseils aussi précieux qu'étonnants : gros plan sur ceux qui ont permis au jeune et gringalet Bobek de devenir la machine à buts la plus redoutable au monde.

"Je voulais qu'il devienne volleyeur, mais j'ai compris que ce serait impossible parce qu'il n'avait pas les qualités typiques d'un joueur de basket ou de volley." Iwona Lewandowska, mère de

Adepte du cross-country

Stanisław, Jerzy, Michał, Adam, Marek, Piotr... Qu'ils soient typiquement slaves ou aux racines latines, les prénoms masculins polonais ne manquent pas. Mais Krzysztof et Iwona Lewandowski ont opté pour le contre-pied au moment de baptiser leur second enfant, né le 21 août 1988 dans une maternité de Varsovie : il s'appellera Robert, et pas autrement. Un blase d'origine germanique, notamment plébiscité au Royaume-Uni. Et un choix qui ne doit rien au hasard., aurait dit le paternel, comme l'a relaté la maman à33 ans plus tard, son fils n'a jamais évolué en Premier League et, a priori, n'a donc pas été affublé d'un tel surnom. Même si elle peut aujourd'hui prêter à sourire, cette anecdote reste toutefois très révélatrice de l'état d'esprit des parents de Robert Lewandowski. Étaient-ils obsédés par l'idée que leur protégé devienne une star internationale, et cela avant même sa naissance ? Certainement pas. Mais il fallait l'aider, en mettant toutes les chances de son côté. Vraiment toutes.Et il ne pouvait probablement rien arriver de mieux au petit Robert que de grandir au sein d'une famille de sportifs. Ses parents, qui se sont rencontrés à l'Académie d'éducation physique, sont profs de sport. Le père, Krzysztof, a été champion national de judo et a tâté le cuir au Hutnik Varsovie (D2 polonaise).