Comment le match France-Algérie 2001 a complètement dégénéré

La France du foot a gardé en mémoire la fatidique 76e minute du France-Algérie du 6 octobre 2001. Soit le moment précis où l'irruption soudaine de centaines de supporters algériens sur la pelouse du Stade de France avait conduit à l'arrêt brutal du match. Un choc en direct à la télé. Retour sur cette soirée dramatique...

"C'était une rencontre à l'extérieur", d'après Thierry Henry

En parcourant les allées de l'immense dalle de béton qui mènent au Stade de France, on note d'emblée que le vert-blanc des drapeaux et maillots algériens domine le tricolore des supporters français. Le célèbreest repris en chœur par les aficionados des Fennecs. Avant le match, aux abords du sanctuaire des Bleus, l'ambiance est festive, chaleureuse, familiale. Ils sont nombreux les papas en tenue "Algérie" qui accompagnent leurs fistons parés du maillot bleu FFF floqué Zidane. Pourtant, on sent déjà poindre comme un malaise. Une électricité persistante propage des ondes bizarres...Dans un Stade de France bondé (80 000 spectateurs), l'impression très nette que les supporters de l'Algérie sont largement majoritaires fait craindre un parti pris excessif. Et ça se confirme lors de l'échauffement des deux équipes : les Bleus se font copieusement conspuer à leur arrivée sur le terrain, alors que l'équipe d'Algérie, elle, se fait ovationner. Lors de la présentation des joueurs, Zidane, comme tous les autres Bleus, se fait siffler par une partie du public "algérien". Malaise : Zizou, personnalité préférée des Français avec l'abbé Pierre, est l'idole commune aux deux pays. Et puis on est dans le stade où la France black-blanc-beur avait été sacrée à peine trois ans plus tôt... À l'heure des hymnes,est conspuée comme jamais.Le choc en direct, devant 13 millions de téléspectateurs ! À l'écran, bien que les visages des Bleus se figent, Thierry Roland et Jean-Michel Larqué, tous deux en plein déni, occultent cette bronca en présentant l'un après l'autre les 22 acteurs !, l'hymne algérien en langue arabe, est repris tant bien que mal, mais avec ferveur par des Franco-Algériens peu connaisseurs des paroles. Le grand Rachid Mekhloufi, ex-meneur de Saint-Étienne et ex-sélectionneur des Fennecs, avait été pris d'un mauvais pressentiment en arrivant au stade :