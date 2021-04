Comment le football est en train de s'emparer de Twitch

Twitch n'est plus cette plateforme de streaming uniquement centrée sur les jeux vidéo ou sur l'e-sport. D'autres domaines comme la musique, la politique ou encore le ballon rond profitent de cette récente diversification.

L'OM et le PSG se positionnent sur Twitch

Droits

Lorsqu'on jette rapidement un coup d'œil sur Twitch, ce sont bien évidemment les chaînes et les contenus liés aux jeux vidéo qui sautent directement aux yeux. Mais si la plateforme de streaming avait à l'origine pour but de ne parler qu'aux fans de l'univers vidéoludique, elle a su évoluer pour toucher un public plus large. D'abord, en mettant en avant des catégories comme Just Chatting (des discussions informelles entre le streamer et les viewers), puis d'autres plus conventionnelles comme Musique ou Sport.Ces dernières semaines, cette ouverture progressive de Twitch a permis à certains médias traditionnels de s'engouffrer dans ce nouveau mode de diffusion afin de toucher les fameuses générations Y et Z. Des premières expériences plus ou moins bien accueillies : Samuel Étienne, le présentateur dea récemment reçu François Hollande et a su réunir 100 000 spectateurs simultanément tout en froissant une bonne partie de l'audience de Twitch qui ne souhaitait pas voir de politique sur un canal assez neutre sur le sujet ; tandis que BFM TV inaugurait son premier live officiel avec un torrent d'insultes ou de trolls sur le chat textuel...L'une des initiatives qui a fait le plus parler ces derniers temps concerne la diffusion de matchs sur la plateforme de streaming. C'est tout d'abord la Premier League qui avait pu diffuser 4 rencontres de la fin de saison 2019-2020 dans le cadre d'un accord avec Amazon. La firme de Jeff Bezos s'intéresse de plus en plus près aux droits TV de différents championnats européens, et notamment la Ligue 1, comme en atteste la candidature pour le dernier appel d'offres de la LFP. Mais c'est bien évidemment la retransmission sur Twitch de deux matchs amicaux de l'Olympique de Marseille l'été dernier qui a eu le plus de succès en France. Le club phocéen a agi en véritable précurseur pour diffuser ses rencontres contre le FC Pinzgau (Autriche) et le SV Heimstetten (Allemagne), qui ont fait des cartons d'audience.