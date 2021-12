Comment le foot s'est fait une place en or sur Instagram

À chacun sa façon de vivre le foot. Pour la génération Z, à savoir celle née entre 1997 et 2010, la terre n'a jamais tourné sans internet, et le ballon rond non plus. Hyperconnectés, les jeunes sont de plus en plus nombreux à mettre eux-mêmes la main à la pâte en créant leurs propres canaux d'information. Leur terrain de jeu : Instagram.

Article paru dans le numéro 70 de SO FOOT CLUB

Le foot en template et en heure

Voilà le genre de contenus qui pullulent sur Instagram, systématiquement accompagnés d'une photo ou d'un montage vidéo. Infos mercato, statistiques ou tout simplement résultats de matchs: depuis plusieurs années, des comptes se sont fait une spécialité de relayer l'actualité du ballon rond sur le réseau initialement dédié à la photo. En scrollant l'onglet explorer ou en défilant les storys, on peut désormais tout savoir ou presque de l'actu du football en suivant les bons comptes. On peut même tout voir, certains n'hésitant pas à partager des vidéos de buts sans en avoir les droits.Sur le papier, rien de bien innovant derrière ces comptes qui ne proposent finalement que des infos mercato, résultats, highlights de match, sondage ou encore débats, comme les médias traditionnels. Sauf que ces Instagrameurs footballistiques ont une arme centrale : les Reels, des vidéos de 15 secondes avec toute sorte d'effets visuels ou auditifs. Grâce à elles, ils diffusent des séquences de match en dribblant les droits d'auteurs des diffuseurs., se targue le lycéen Andreas, 16 ans, membre de l'équipe de, qui comptabilise 112 000 abonnés. Il détaille :En attendant, fini la galère pour (re)voir un but d'un match auquel on n'a pas accès.Aux yeux de Pierre Maes, expert en droits TV,Alors pourquoi ces jeunes, souvent mineurs, se permettent cela ?