Comment le Barça peut dépenser autant d'argent au mercato en étant lourdement endetté ?

Depuis le début du mercato estival, le FC Barcelone a déjà dépensé plus de 100 millions d'euros pour Raphinha et Robert Lewandowski, signé librement Andreas Christensen et Franck Kessié et prolongé Dembélé. Un été dépensier qui interroge jusqu'à Julian Nagelsmann, qui lui-même ne comprend pas comment un Barça surendetté il y a six mois peut se permettre de claquer à tout-va. Petit coup de fact-checking.

Pourquoi le Barça a de l'argent cet été ?

, lâchait mercredi Julian Nagelsmann, légèrement chafouin de voir Robert Lewandowski quitter le Bayern contre un chèque de 45 patates direction le FC Barcelone. L'entraîneur bavarois soulevait par la même occasion LA question que beaucoup se posent lors de ce mercato. Comment un Barça surendetté il y a six mois peut se permettre de lâcher 50 millions sur Raphinha, 45 millions sur Lewandowski, réussir à attirer des joueurs libres en leur proposant le salaire qui va avec et prolonger Ousmane Dembélé ? Le tout alors qu'il ne semble pas avoir fini ses emplettes et vise aujourd'hui Jules Koundé ou un autre défenseur de renom.Pour pouvoir signer tous ces joueurs, le FC Barcelone a dû vendre des actifs. C'est-à-dire vendre des biens que possédait déjà le club à des sociétés privées. En l'occurrence, le Barça a vendu 25% de ses droits TV à Sixth Street pour les 25 prochaines années, en deux ventes successives de 10% le 30 juin et de 15% le 22 juillet, contre un chèque de presque 600 millions d'euros. En échange, le club s'engage donc à verser ce qu'il perçoit comme droits TV issus de la Liga au fonds d'investissement américain, soit 25% de 166 millions d'euros (ce que perçoit aujourd'hui le Barça) sur 25 ans, donc plus de 1000 millions d'euros. Un accord qui avait été préalablement validé par leslors d'une assemblée générale. Une vente d'actifs comme a pu le faire le Real Madrid en cédant 20% des futures recettes d'exploitation du Santiago-Bernabéu en construction contre 360 millions d'euros. Ou comme l'ont fait les clubs de Ligue 1 en vendant 13% de ses droits télévisuels futurs. Une façon d'augmenter les revenus sur le court terme tout en les diminuant sur le long terme. Ainsi, après les deux ventes successives de ces parts de droits TV ajoutées au très juteux contrat de sponsoring de Spotify estimé à 70 millions d'euros annuel pendant