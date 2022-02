Comment la MLS est-elle devenue la pépinière d'Europe

Si, dans nos esprits (étriqués ?) européens, la MLS est synonyme de ligue de pré-retraités, le championnat nord-américain est en train de devenir une mine de jeunes talents à ciel ouvert, sur laquelle tous les clubs du Vieux Continent commence à lorgner. Ou comment un Ephad est devenu crèche.

" On a décidé de mettre plus de moyens dans la formation des coachs, des staffs, des dirigeants... C'est comme si tu avais une super cuisine, mais que dedans tu avais des cuisiniers qui n'étaient pas bons. " Fred Lipka, directeur technique du développement des jeunes pour la MLS

Une charrue remise avant les boeufs

Le 3 janvier dernier, Ricardo Pepi, 18 ans, a marqué l'histoire de la MLS. Le jeune attaquant formé au FC Dallas a rejoint Augsbourg , humble club du bas de tableau de Bundesliga, contre un chèque de 17 millions d'euros. Un record pour les Bavarois, mais surtout pour le championnat américain. Il devient ainsi le joueur américain formé en MLS le plus cher de l'histoire. Dans les jours suivants, 14 joueurs âgés de moins de 25 ans formés outre-Atlantique suivront le même chemin. Là aussi, c'est un record. Un afflux de joueurs américains et canadiens dû évidemment au fait qu'il s'agit de l'intersaison en Amérique du Nord, mais pas que., juge un agent ayant effectué des transactions entre le championnat américain et la Bundesliga à l'hiver et qui ne souhaite pas dévoiler son identité. Fred Lipka, directeur technique du développement des jeunes pour la MLS, estime lui qu'il n'y pas qu'une seule raison à ces nouvelles arrivées, mais qu'il s'agit d'un. Le dirigeant français, qui s'est lui-même exporté aux États-Unis il y a dix ans, estime que la MLS est arrivée à. Avec toujours certains joueurs venus de l'étranger, un bon nombre de joueurs internationaux de la zone CONCACAF, des joueurs domestiques issus des collèges avec la draft et... ceux formés dans les académies des clubs. Grande nouveauté de ces dernières années., explique Earnie Stewart, directeur exécutif de la Fédération américaine.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com