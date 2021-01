Comment la finale du championnat haïtien a tourné au drame

La finale retour de la D1 haïtienne, disputée dimanche 10 janvier, a viré au drame, avec deux personnes tuées, selon plusieurs sources locales. Retour sur une terrible journée.

Deux cartons rouges, puis le chaos

"L'objectif de

En général, une finale se termine par des scènes de liesse et de joie. Les gagnants font la fête pendant que les perdants se prennent la tête à deux mains. Mais ce dimanche 10 janvier, à Haïti, la finale du championnat de clôture opposant l'Arcahaie FC, vainqueur du championnat d'ouverture en 2019, et le Violette AC, dont le dernier sacre remonte à 1999, s'est ponctué de la pire des façons. Par des scènes de guerrilla et de violence inouïe, qui ont entraîné la mort de deux personnes, l'une d'elles étant un jeune supporter de 22 ans, tué par une balle tirée par la police présente sur les lieux.Mais comment en est-on arrivé là ? Manoel Nelson, journaliste haïtien pour Leagues Sport Plus, lui-même blessé ce dimanche, tente de rembobiner le fil.Une version presque édulcorée, la rencontre s'étant carrément terminée par une bagarre générale au centre FIFA Goal de la Croix-des-Bouquets. Cette manche aller avait, pour la précision, été remportée quatre jours auparavant à Port-au-Prince par Violette (2-1). Avec notamment un but d'un certain Roberto Baggio Louima (mais ça, c'est encore une autre histoire).Ce dimanche, donc, les retrouvailles entre les deux formations ont rapidement dégénéré. Alors que le score est de 1-1 après une demi-heure de jeu (un score qui offrait virtuellement le titre à Violette), un joueur de Violette, Mardochée Pompé, commet une énorme faute sur Olnick Alezy. Le ton monte entre les deux hommes, des insultes fusent, l'arbitre intervient et les expulse tous les deux. Révoltés, les fans de l'Arcahaie FC se mettent à lancer des pierres et des bouteilles sur le terrain. C'est alors que tout part en vrille., raconte Clifford Thomas, le capitaine de l'Arcahaie. Envahissement de terrain, jets de projectiles... Tout y passe.