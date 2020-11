Comment la défense de l'Inter est-elle devenue si friable ?

Dernière de son groupe de C1 avant d'affronter le Real ce mercredi soir, la formation nerazzurra est dans la quasi-obligation de s'imposer face aux Madrilènes, pour garder espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. Encore faudra-t-il qu'Antonio Conte parvienne à rafistoler sa défense, qui enchaîne les prestations désastreuses depuis le début de la saison.



Crise systémique

On ne sait pas si Antonio Conte est friand du comique de répétition. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ses joueurs continuent de lui raconter la même mauvaise blague, semaine après semaine. Chaotique, imprévisible, désordonnée : l'Inter est l'équipe transalpine qui provoque les variations de rythme cardiaque les plus brutales cette saison, chez ses tifosi et son illustre entraîneur. Une nouvelle illustration du phénomène ? Ce match de Serie A face au Torino, dimanche dernier, remporté par les Lombards 4 buts à 2. Un score en trompe-l'œil : catastrophique défensivement et collectivement pendant une heure de jeu, l'Inter n'aura su se rattraper aux branches qu'en exaltant l'orgueil, la résilience et le talent de ses individualités. Un scénario qu'on aurait pu qualifier d'anecdotique, s'il ne rythmait pas avec une régularité inquiétante la saison desLes récents matchs nuls des gars de Conte face à Parme et Mönchengladbach (2-2 à chaque fois), ou leur revers 3-2 face au Real début novembre, ont également attesté de la fébrilité récurrente de la formation lombarde. À l'heure de défier à nouveau la Maison-Blanche - un match qui conditionnera grandement leur avenir en Ligue des champions -, lespeuvent légitimement se poser une question : comment la meilleure défense de Serie A du dernier exercice a-t-elle pu aussi rapidement se casser la tronche, en encaissant déjà 18 pions en 11 matchs, toutes compétitions confondues ?Premier suspect sur le banc des accusés : le 3-5-2 d'Antonio Conte. Non pas que le système favori dusoit devenu ringard. Néanmoins, sans la possibilité d'adopter une formation