Comment la Bundesliga est-elle devenue hype?

Autrefois considérée comme un championnat de second plan, la Bundesliga est aujourd'hui devenue sexy. C'est au début des années 2000 que la bascule s'est effectuée, le championnat allemand ayant décidé de se tourner vers un football offensif, ouvert et surtout construit autour de la jeunesse. Ce qui permet aujourd'hui un exode massif de jeunes pépites françaises de l'autre côté du Rhin.

"Dans les années 1990, l'Allemagne fait aussi face à des stades qui se vident et à un phénomène de hooliganisme. Tous se mettent autour d'une table en se disant que le projet actuel va dans le mur et qu'il faut tout rebâtir." Patrick Guillou

La Bundesliga, cet eldorado

25 mai 2013 à Wembley. Plus de 86 000 personnes sont réunies pour assister à la finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich de Jupp Heynckes et le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Au bout d'une partie disputée, les Bavarois finissent par l'emporter 2-1 grâce notamment à un slalom devenu légendaire d'Arjen Robben., assure Alexandre Gontran, ancien agent de joueur devenu consultant auprès des clubs. Pour comprendre pourquoi et comment le football allemand est revenu en force ces dernières années, il faut en effet remonter à la fin du siècle dernier.À cette période, la, pourtant championne d'Europe en 1996, reste sur des échecs cuisants dans les compétitions internationales (quart-de-finaliste du Mondial 1998, puis bonne dernière de sa poule à l'Euro 2000) et toutes les instances du pays décident de prendre le taureau par les cornes pour redorer leur blason., explique Patrick Guillou, ancien joueur passé par Fribourg et Bochum et devenu consultant du football allemand sur beIN Sports. Cette révolution va passer par plusieurs idées fondamentales : retaper certaines enceintes vieilles et délabrées, repenser un modèle de jeu afin de le rendre davantage attractif et élargir les moyens consacrés au recrutement à l'étranger, notamment auprès des jeunes.