Comment l'OM peut éviter une 13e défaite de suite en C1 ?

En battant le Real Betis le 5 décembre 2005, Anderlecht mettait fin à douze défaites de suite en C1, soit la pire série de l'histoire de la compétition. Mais ça, c'était avant que l'OM ne perde à Porto lors du match aller, égalant le record des Mauves. Pour éviter de les dépasser, mais aussi relativiser, les Marseillais seraient bien inspirés d'écouter Franky Vercauteren, Walter Baseggio et Laurent Delorge.

Le casting :

Laurent Delorge, passé par La Gantoise, Coventry, Lierse, ADO Den Haag, l'Ajax et Roda, il a joué une saison à Anderlecht lors de la saison 2005-2006.

Walter Baseggio, arrivé à Anderlecht à 8 ans, il a joué avec les Mauves entre 1996 et 2005, avant un retour en 2007.

Franky Vercauteren, vainqueur de la Coupe UEFA en 1983 avec Anderlecht, il a été entraîneur adjoint des Mauves entre 1998 et 2005, puis coach principal entre 2005 et 2007.

: Ça fait un bout de temps... Mais je m'en souviens, car c'est le seul match où j'ai été titulaire en Ligue des champions avec Anderlecht. On savait avant qu'on n'avait plus rien à jouer, donc on avait envie de prouver des choses.: Je me rappelle également très bien ce match-là, j'avais fait la passe décisive pour Vincent. D'ailleurs, comme on avait un match important le week-end qui suivait, Franky avait titularisé des joueurs différents, mais on avait fait un très bon match. Attention, ce n'était pas un soulagement, on n'y pensait même pas, aux douze défaites, avant ce match contre le Betis.: Je dois dire qu'en général, on garde souvent en mémoire les bonnes choses ou les catastrophes.Ce n'est pas un match qui m'a particulièrement marqué dans ce sens-là. Les erreurs, les défaites ou les matchs avant, peut-être que oui, mais alors englobés dans un ensemble.