So Foot • 18/06/2021 à 14:00

Comment l'équipe de France est perçue en Hongrie ?

La dernière fois que l'équipe de France avait tenu le haut de l'affiche en Hongrie, c'était lors du Mondial 2018. Une compétition où sa diversité avait été tancée dans les milieux conservateurs, quand la gauche médiatique et politique avait vu dans le discours du camp adverse un racisme décomplexé. La marque d'un pays où les thématiques migratoires et identitaires, incroyablement polarisantes, risquent de faire irruption dans le débat public magyar peu avant ou après le match de samedi.

Hongrois que ça va chauffer

En 2018, la Hongrie avait semble-t-il choisi son camp. Avant la finale du Mondial France-Croatie, les médias conservateurs n'avaient pas assumé leur parti pris en vantant seulement les mérites d'un football croate plus attractif. Cette finale avait aussi été le terrain d'expression d'une rhétorique douteuse, où la France métissée incarnée par les Bleus ne pouvait pas avoir les faveurs d'un pouvoir magyar fermement opposé à l'immigration. István Hollik, le porte-parole du Fidesz, ne s'était alors pas gêné pour affirmer son soutien aux Croates, "" quand András Bencsik, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire de droiteallait jusqu'à déclarer après le match : "" Même son de cloche du coté de l'éditorialiste du magazineGergely Szilvay, qui n'hésitait pas à écrire : "Choquant, mais rien de nouveau sous le soleil magyar, où les questionnements liés à l'immigration et la nation sont quasi perpétuellement au cœur du débat public. En face, le camp progressiste n'avait d'ailleurs pas tardé à répliquer, à l'image de cet édito du journaliste András Jambor, fondateur du média de gauche: "" Trois ans plus tard, la France défie la Hongrie à Budapest Lire la suite de l'article sur SoFoot.com