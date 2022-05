Comment Kylian Mbappé a écrasé la cérémonie des trophées UNFP

Kylian Mbappé ne le souhaitait peut-être sincèrement pas. Pourtant, ce qui était inévitable n'a su être évité : il a encore une fois pris toute la lumière lors de la 30e cérémonie des trophées UNFP qui se sont déroulés ce dimanche. Nul doute qu'il en sera longtemps ainsi le concernant, quelque soit le choix sportif qu'il annoncera, a priori, avant le 28 mai.

Adil Rami a de la chance. Si son intervention très gênante, alors qu'on lui demandait simplement de remettre le trophée UNFP du meilleur corps arbitral de la saison, s'est vite retrouvée à être moquée sur les réseaux sociaux, elle a rapidement été éclipsée par la séquence consacrée à Kylian Mbappé. C'était prévisible, c'était inévitable, et c'est donc arrivé : en quelques minutes, l'attaquant du PSG a cannibalisé toute la cérémonie. À son grand regret, peut-être même. Sur le coup, on a bien envie de le croire quand il explique au pupitre, derrière son immense récompense, qui le sacre meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième fois consécutive – un record –, qu'il regrette d'avoir pris toute la lumière il y a trois ans, lors du même évènement, avec une déclaration qui avait fait causer sur son envie d'avoir plus de responsabilités au cœur d'un projet.Ainsi, il fallait s'y attendre. Quoi qu'il dirait, ferait ou éventuellement laisserait transparaître, Kylian Mbappé allait écraser tout le reste. Évidemment, s'il avait annoncé sa décision de prolonger au PSG ou de partir au Real Madrid, l'onde de choc médiatique aurait été encore plus forte. Mais juste en annonçant qu'il avaitfait son choix et qu'il s'apprêtait à le dévoiler d'ici le prochain rassemblement des Bleus, le champion du monde 2018 a été rattrapé par ce qu'il engendre depuis son avènement au plus haut niveau : la lumière. Ses quelques phrases, relativement assez bateaux, bien qu'elles soient dites avec son talent de communication, font le tour du monde et l'actualité sportive comme générale depuis ce dimanche soir. On peut parfois imaginer que le joueur comme le public seraient lassés de cette situation. Mais, déjà, il s'agit de rappeler que si son avenir interroge et attise la curiosité de la France et de l'Europe du foot, c'est uniquement de son fait vu qu'il a lui-même décidé de maîtriser toutes les aiguilles de toutes les horloges. Peut-être par respect de son contrat etcomme il le dit lui-même, mais sans doute aussi