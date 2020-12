Comment Karl Toko-Ekambi est devenu incontournable à Lyon

Souvent moqué et contesté, parfois à juste titre, Karl Toko-Ekambi s'est transformé en monstre d'efficacité depuis quelques semaines (sept buts et quatre passes décisives, sur ses six dernières apparitions sous le maillot lyonnais). L'attaquant de 28 ans a gagné sa place dans le trident offensif de Rudi Garcia et profite du jeu de l'OL, moins basé sur le possession, pour faire parler ses qualités.

Karl Toko Ekambi : " Marquer ou faire

Que se passe-t-il dans la tête d'un attaquant qui doit se présenter face à Manuel Neuer ? C'est une question à laquelle Karl Toko-Ekambi peut répondre depuis l'été dernier, une époque où la saison 2019-2020 n'était pas encore terminée et surtout où l'OL existait sur la scène européenne. Ce soir d'août, l'attaquant prêté par Villarreal en janvier, puis acheté par Lyon six mois plus tard -- une opération qui aura coûté près de quinze millions d'euros -- aura incarné les regrets lyonnais contre le Bayern en demi-finales de Ligue des champions (0-3), fracassant le poteau à 0-0 et manquant son face-à-face avec le gardien allemand à l'heure de jeu. De quoi lui coller une étiquette de croqueur, voire même de principal responsable d'une défaite terriblement logique et prévisible.