Comment Karl Toko Ekambi a calmé tout le monde

Méprisé par une partie du public lyonnais pour un soi-disant manque d'adresse devant le but, Karl Toko Ekambi a répondu à la plèbe. Le Camerounais vient d'inscrire un doublé décisif dans la victoire contre Bröndby pour permettre aux Gones de rester sereins en vue d'une qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Une preuve supplémentaire que Lyon possède un sacré atout offensif.

Karl Poteau Ekambi, ça suffit !

L'action est digne d'un festival à la brésilienne, un des ses moments où le monde s'arrête de tourner et tout le public admire le spectacle. Thiago Mendes ? Bruno Guimarães ? Lucas Paquetà ? Non, l'homme à l'origine de cen'est autre que Karl Toko Ekambi. Depuis le milieu de terrain, le numéro 7 rhodanien se débarrasse du pressing adverse grâce à une roulette, puis sert confortablement Thiago Mendes. Installé dans un fauteuil et sous la clameur populaire ébahie devant la technicité du Lion Indomptable, Mendes envoie Rayan Cherki en profondeur. Pendant que l'enfant du pays enchaîne les coups de reins pour créer le décalage, Toko Ekambi se lance dans une course effrénée vers le but adverse. Bien inspiré, l'attaquant reçoit le ballon et reprend d'un plat du pied droit. Longtemps impassable dans la partie, Mads Hermansen doit s'incliner pour la deuxième fois du match face au même homme, meilleur buteur de la Ligue Europa 2021-2022 pour le moment avec trois buts inscrits en deux matchs. Et c'est tout sauf un hasard.Recruté à l'hiver 2020 par l'OL en provenance de Villarreal, Toko Ekambi s'est rapidement traîné une mauvaise réputation sportive à Lyon. La principale raison ? Ses deux occasions manquées devant Manuel Neuer dans une demi-finale de C1 que l'OL ambitionnait de gagner, mais où le septuple champion de France a fini par céder devant la puissance collective adverse. Avec un poteau et un face à face perdu contre l'un des meilleurs gardiens du monde, le Camerounais s'est même vu attribuer un surnom peu élogieux : Karl Poteau Ekambi. En clair, l'international est perçu par la majorité des supporters lyonnais comme un joueur d'aile capable de faire la différence par son dribble et sa vitesse, mais incapable de conclure correctement ses actions. Une réelle injustice, surtout lorsqu'on se penche sur ses statistiques avec lesà son arrivée dans le Rhône : six buts et deux passes décisives en 995 minutes lors de sa première partie de saison Lire la suite de l'article sur SoFoot.com