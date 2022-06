Comment John Textor, nouveau boss de l'OL, a réanimé Botafogo

En négociations exclusives pour devenir l'actionnaire majoritaire de l'OL, l'homme d'affaires américain John Textor n'en est pas à son coup d'essai. Au Brésil, il est devenu le premier étranger à s'offrir un club, Botafogo. Arrivé comme le messie, il a professionnalisé rapidement un club historique en péril.

Le sauveur

Textor partout, impro nulle part

Aéroport Santos Dumont, Rio de Janeiro, 7 janvier 2022. Des centaines de personnes en noir et blanc scandent des chants à la gloire de Botafogo. Le club n'a remporté ni titre, ni même de match. Les fans attendent John Textor, nouveau propriétaire du club. L'Américain enfile un masque FFP2, brandit un drapeau du club, et entre dans le hall en tapant dans les mains des. Il est celui qui va ramener le club vers sa gloire d'antan. Il est le sauveur.Davi Barros était là, à l'aéroport. Il travaille pour le journal- numéro 1 à Rio de Janeiro -, il couvre spécifiquement Botafogo depuis trois ans :Pedro Dep, supporter du club, était présent lui aussi :John Textor signe en janvier le rachat de 90% du club : la dette est effacée et le riche ex-président de fuboTV investit immédiatement. Au total, il signe un chèque d'au moins 350 millions de reais (63 millions d'euros) et fait passer Botafogo du statut d'association à celui de société anonyme. "Vous pouvez célébrer, Textor a signé". Les titres des éditoriaux consacrés à Botafogo ne trompent pas.En interne aussi, on souffle, car l'Américain se met rapidement au… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com