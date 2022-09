Comment je suis tombé amoureux de Shved, Ljubičić et Fernández (épisode 17)

Parfois, il suffit d'une action pour tomber amoureux d'un joueur. En voilà trois qui ont fait battre la chamade à nos petits cœurs pendant cette fournée de matchs européens : Maryan Shved du Shakhtar Donetsk, Robert Ljubičić du Dinamo Zagreb et Enzo Fernández de Benfica.

Maryan Shved (Shakhtar)

L'action qui nous a fait succomber :

Leipzig-Shakhtar

Pourquoi il est si excitant ?

Le pressing est une qualité rarement évoquée chez les attaquants. Et pourtant, c'est bien ce qui a permis à Maryan Shved de perturber un Péter Gulácsi trop sûr de lui, afin d'ouvrir le bal du Shakhtar, opposé au RB Leipzig mardi dernier (1-4). À la course devant le portier hongrois, loin de sa surface, l'avant-centre de Donetsk a ainsi trompé son adversaire par deux feintes de corps, droite-gauche, avant de lui chiper le cuir, de lever la tête et de conclure instantanément. La suite ? C'est une action supersonique, orchestrée par les jambes électriques de Mykhaylo Mudryk et le sens du but de Shved, venu placer son corps vers le point de penalty, d'un sublime contrôle orienté, pour enchaîner d'un tir croisé, dévié par Willy Orbán. Un peu d'opportunisme n'a jamais fait de mal à un bon attaquant. Inscrire un doublé en à peine une heure de jeu, pour sa première apparition en Ligue des champions : Super Maryan l'a fait.Car s'imposer à la pointe d'une attaque habituée aux géants (Júnior Moraes, Dentinho, Andriy Boryachuk, Danylo Sikan), lorsqu'on mesure 1,70 mètre, que l'on a (déjà) 25 ans et que l'on dispose d'une formation comme ailier droit impose forcément un certain respect. Cette mobilité a par ailleurs permis de convaincre son entraîneur Igor Jovićević de positionner l'Ukrainien en doublure du revenant Lassina Traoré et de l'associer à Mudryk, dans ce rôle… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com