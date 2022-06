information fournie par So Foot • 15/06/2022 à 06:00

Comment je suis tombé amoureux de... Mudryk, Obafemi et Gnonto (épisode 15)

Parfois, il suffit d'une action pour tomber amoureux d'un joueur. En voilà trois qui ont fait battre la chamade à nos petits cœurs pendant cette fournée de matchs de Ligue des nations : l'Italien Wilfried Gnonto, l'Ukrainien Mykhaylo Mudryk et l'Irlandais Michael Obafemi.

Wilfried Gnonto (Italie)

L'action qui nous a fait succomber

Pourquoi il est si excitant

Il n'aura fallu que cinq petites minutes à Wilfried Gnonto pour mettre la Botte à ses pieds. Bologne, stadio Renato Dall'Ara, samedi 4 juin 2022, Italie-Allemagne. Le décor est planté. Il est idyllique. Cela ne fait donc que trois cent secondes que Wilfried Gnonto foule une pelouse avec le maillot de la. En plein cœur de l'Émilie-Romagne, Gnonto a soulagé Matteo Politano et déjà mis à mal une première fois Thilo Kehrer, son vis-à-vis, avant de l'enterrer une bonne fois pour toute à la 70minute de jeu. Côté droit, le débordement du gamin de 18 ans est foudroyant. Kehrer dépose les armes rapidement, Manuel Neuer termine sur les genoux lorsqu'il voit que le centre de Gnonto est servi au millimètre pour Lorenzo Pellegrini. L'Italie ouvre le score, L'Allemagne égalisera dans la foulée pour arracher le nul (1-1). Dix jours plus tard, pour le deuxième round largement remporté cette fois par la(5-2) à Wolfsburg, Gnonto parvient pourtant à débloquer son compteur pour sauver ce qu'il reste de l'honneur de sa sélection. La preuve, peut-être, que ce gamin n'est pas qu'une simple étoile filante.Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gamins Italiens de 18 piges, attaquant mesurant 1,70m, qui sont capables d'une telle première au sein d'une sélection capable de gagner l'Euro puis de se vautrer face à la Macédoine du Nord. Parce qu'un gamin talentueux qui a décidé de quitter l'Italie et la Primavera de l'Inter, à même pas 17 ans,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com